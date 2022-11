La van life: sempre più facile e sostenibile con gli strumenti giusti

La van life: sempre più facile e sostenibile con gli strumenti giusti Sembra essere il sogno di molti, quello di poter vivere, viaggiare e lavorare in giro per il mondo all’interno di una mini casa su ruote. La “vita in van” è sicuramente un’impresa per pochi ma con i nuovi accessori pensati proprio per rendere questo desiderio una realtà, diventa ogni giorno più semplice e green… vivere viaggiando.

A cura di Ciaopeople Studios

Da qualche anno è tornato alla ribalta il sogno dei più giovani di “lasciare tutto e partire” e ormai sembra non si parli d'altro. Sono tanti gli account sui social (con oltre 7,5 milioni di post!) che raccontano proprio l'esperienza di viaggiare in camper o nei cosiddetti “van camperizzati”, furgoncini adattati in tutto e per tutto per diventare case in movimento. Complice lo smart-working sempre più diffuso e forse una ritrovata voglia di libertà e spensieratezza, chi desidera provare almeno una volta la van life può finalmente fare affidamento a soluzioni facili e sostenibili che rendano l'impresa più confortevole e attenta all'impronta ambientale.

C'è tanto a cui pensare quando si decide di spostarsi su un van, dall'iniziare a preparare il proprio furgoncino a seconda delle esigenze, a delineare un itinerario perfetto che comprenda aree di sosta e luoghi di interesse. Ma cos'è davvero essenziale? Se si decide di lavorare on the road e immersi nella natura c'è bisogno di mettere da parte un pochino di romanticismo e non scordarsi della praticità: braciere portatile per accendere fuochi in sicurezza (nei luoghi consentiti); torce da campeggio per orientarsi una volta calato il sole; una piccola cassetta degli attrezzi per affrontare qualsiasi imprevisto e poi una tanica per l'acqua con un sistema di filtraggio.

Impossibile fare a meno della corrente elettrica quando ad aspettarci non ci sono comodi hotel, ecco perché una power station è davvero la prima cosa di cui dotarsi. Non solo se si sta programmando un viaggio a lungo termine in van, ma anche per un weekend in campeggio, per lavorare davvero ovunque senza preoccupazioni, e per qualsiasi occasione, anche in casa o giardino, in cui si voglia utilizzare energia pulita e rinnovabile. La gamma RIVER 2 di Ecoflow è composta da tre modelli che risultano perfetti come primo investimento nel mondo dei generatori portatili: il prezzo contenuto, la grandezza e il peso ridotti, la velocità di ricarica e la longevità senza pari (oltre i 3000 cicli di batteria) rendono questi accessori una rivoluzione nel settore dell'energia portatile.

Quando si parla di van life intendiamo sì una voglia di avventura, ma anche l'esigenza di spostare i nostri spazi abituali all'esterno, in uno scenario che possa rilassarci e aprirci al mondo senza compromettere troppo le comodità a cui siamo abituati. RIVER 2 di Ecoflow è l'ideale quando si viaggia, ma anche quando si ritorna a casa per far fronte a piccoli black out: si ricarica anche con energia solare, ecologica e gratuita, e consente di tenere accesi fino a 10 dispositivi contemporaneamente controllando il tutto semplicemente dall'APP. Per tutti gli acquisti effettuati su Amazon tra il 9 e l'11 novembre dei modelli RIVER 2 si riceverà in omaggio anche una luce da campeggio… per partire subito all'avventura!