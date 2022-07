La valigia perfetta esiste! Cosa bisogna portare in vacanza? C’è chi la prepara con largo anticipo e chi si riduce all’ultimo, in ogni caso la valigia per le vacanze è croce e delizia di chiunque ami viaggiare. Per combattere il caldo spostandosi tra mare e città c’è però qualche consiglio che può tornare utile per non farsi sorprendere dagli imprevisti.

A cura di Ciaopeople Studios

Itinerario stilato, mete irrinunciabili pinnate sulla mappa, cellulare in modalità aereo e siamo pronti per partire… ma la valigia? Scegliere il giusto bagaglio per ogni tipologia di viaggio sembra essere un'impresa titanica, tanto che quando torniamo a casa ci rendiamo poi conto di aver portato sempre troppo o di aver sbagliato qualcosa. Eppure c'è un metodo infallibile per non farsi prendere in contropiede da acquazzoni estivi, cambi di programmi improvvisi e qualsiasi imprevisto che – diciamocelo – rendono comunque bellissimi e indimenticabili i nostri viaggi.

Parola d'ordine: versatilità. Che sia un elegante borsone, un pratico zaino o l'irrinunciabile trolley, quando prepariamo la nostra valigia dobbiamo sempre iniziare da una lista di capi basic e in colori facilmente abbinabili tra loro, così da poterli sfruttare in più outfit. In estate non possono mancare camicie fresche, pantaloncini sportivi e qualcosa di più formale per la sera o una cena romantica. Non dimentichiamo una giacca leggera o una felpa in cotone da portare con noi: tornerà utile quando la brezza serale si farà più fresca, per coprirsi in caso di visite nei luoghi di culto o per proteggersi dall'aria condizionata sui mezzi o nei negozi!

Stesso discorso per le scarpe! Se vogliamo viaggiare leggeri optiamo per delle calzature che possano risultare comode, alla moda e perfette per ogni abbinamento e circostanza. Le nuove Havaianas Slides vanno benissimo dalla spiaggia alla città, per esplorare tutte le mete che vogliamo senza stressare il piede durante le file in aeroporto, al museo o le passeggiate in centro. Con la loro fascia larga e le suole antiscivolo sono immancabili da aggiungere in valigia, soprattutto perché i nuovi colori dal fucsia al verde militare riescono a dare un tocco in più anche all'outfit più semplice… e se la temperatura scende basta indossarle con dei calzini caldi!

Quando si prepara la valigia il rischio è spesso di portare troppo, soprattutto quando si tratta di accessori per la cura personale: sapone, creme e chi più ne ha più ne metta… spesso hotel e ostelli ne hanno già a disposizione degli ospiti, quindi meglio non esagerare. L'ultimo consiglio, forse anche il più utile è infatti di non riempire la valigia! Un po' di spazio extra sarà graditissimo quando vorremo portare a casa qualche souvenir, le eccellenze del posto o un regalo speciale per chi amiamo.