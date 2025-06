La sostenibilitá passa anche dal benessere sociale: bisogna ripartire dai giovani e dai territori Non ci può essere transizione ecologica senza eguaglianza sociale. Oggi più che mai è nei quartieri fragili e tra le nuove generazioni che si gioca la sfida per un futuro sostenibile, e in Italia stiamo già guidando il cambiamento, tra social housing e crowdfunding green.

A cura di Ciaopeople Studios

Nel cuore delle nostre città, spesso lontano dai riflettori del dibattito pubblico, le periferie raccontano storie di disuguaglianze, fragilità e resilienza. E se da questi luoghi potesse ripartire la nostra idea di sostenibilità? Una sostenibilità con alla base l’energia rinnovabile, ma che metta anche al centro la persona, il diritto all’abitare, le opportunità per i giovani e il recupero del tessuto sociale. Secondo i dati Istat, il 70% degli under 35 è costretto a vivere ancora a casa con i genitori, impossibilitati ad entrare nel mondo del lavoro anche per via dei costi proibitivi delle grandi cittá. In questo scenario il social housing può diventare la soluzione per migliaia di persone: si tratta di un modello abitativo inclusivo, che tiene conto delle esigenze reali di chi cerca una casa dignitosa e in un contesto residenziale, magari vicino al posto di lavoro, ma con un canone adeguato al proprio stipendio.

Una realtà che nel nostro Paese Edison ha già dimostrato essere possibile attuare: a settembre del 2024 ha iniziato il progetto “Una casa per i giovani”, offrendo la possibilità ai neolaureati inseriti in azienda di alloggiare in un bilocale arredato e distante al massimo mezz'ora dalla sede di lavoro, pagando un canone non superiore a un terzo della retribuzione netta mensile. Un supporto che aiuta i più giovani a entrare nel mondo del lavoro, ma al tempo stesso arricchisce l'azienda che vuole affermarsi come leader nella transizione energetica, e per questo sempre alla ricerca di preziosi talenti (la previsione è di inserire circa 300 persone all'anno nell'organico). Nei primi quattro mesi l’iniziativa ha già supportato circa 30 giovani, ottenendo l’importante riconoscimento degli Assolombarda Awards nella categoria “Responsabilità e Cultura”.

D'altronde, secondo l'Unione Europea, per andare verso un mondo più sostenibile, bisogna considerare il benessere dell'ambiente, quello della società e quello economico. I cosiddetti criteri ESG. E in quest'ottica Edison, grazie alla sua capillaritá sul territorio, ha sempre lavorato per creare valore anche nei contesti più complessi. Nel 2021, ad esempio, ha fondato EOS, con cui ha iniziato a co-finanziare progetti di crescita sociale come “Criscito”, iniziativa educativa avviata a Sant’Antonio Abate, a Napoli. Da un ex panificio è così nato il presidio dove si svolgono attivitá per tutte le etá con l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica e offrire opportunità concrete ai ceti più bisognosi: doposcuola, laboratori artistici, attivitá sportive, di formazione e di empowerment femminile.

Che ripartire dai territori, veicolando i valori dell’inclusivitá e della solidarietá, possa ridare fiducia e speranza nel futuro, l'azienda ci crede fortemente. Un esempio perfetto é quello delle “mini centrali” idroelettriche di Palestro (PV) e Quassolo (TO): entrambe danno energia a 7.500 famiglie, sono state progettate per inserirsi armoniosamente nell’ambiente preservando l’equilibrio ecologico dei fiumi, e soprattutto sono state costruite coinvolgendo i cittadini stessi. Attraverso l’iniziativa di green energy crowdfunding “Edison Crowd” i cittadini sono diventati protagonisti della transizione energetica e le centrali “mini idro” hanno generato, proprio secondo i criteri ESG, valore ambientale – energia green- economico – benefici diretti per gli investitori e indotto locale – e sociale, rafforzando il legame comunitario.

Insomma, è chiaro che un nuovo modello di sviluppo è possibile: è quello in cui la transizione ecologica evolve di pari passo con quella sociale, valorizzando le periferie e rendendo le comunità l’energia concreta che mette in moto il cambiamento.

