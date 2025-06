“Weekend Come Piace a Noi” è la web serie dove i protagonisti si raccontano senza copione Liberi di essere se stessi scrollandosi di dosso le etichette: Gaia, Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Niccolò Califano riportano la spontaneità online in una nuova serie per il web.

A cura di Ciaopeople Studios

Quanto è difficile essere se stessi in una società in cui l'apparenza è tutto? L'esperienza è per ognuno diversa, ma non possiamo negarlo: i social ci hanno insegnato a raccontarci riprendendo il nostro lato migliore, eppure quanto è bello ritrovarsi con gli amici davanti a una birra per godersi semplicemente il momento? È questo lo spirito dietro la nuova web serie “Weekend Come Piace a Noi”, nuova stagione del format inedito portato online per il terzo anno consecutivo da Birra Moretti, e stavolta le telecamere seguono i protagonisti per due giorni e in diverse location. Lo stile è a metà tra un vlog ripreso direttamente dagli smartphone dei protagonisti e un documentario dalla qualità cinematografica. Un mix sorprendente che ci catapulta proprio lì, nelle quattro uscite “senza copione”.

Quattro episodi, quattro protagonisti

Una bocciofila, una balera, una grigliata all'aperto e un pomeriggio al parco, nei quattro episodi Gaia, Beatrice Arnera, Andrea Pisani e Niccolò Califano si raccontano senza formalità toccando anche temi profondi e universali, ognuno con la propria personalità. I nuovi amici hanno organizzato ciascuno un incontro da condividere con gli altri, per farsi conoscere meglio e portarli nel proprio mondo. Gaia, cantante di successo, dopo un ballo improvvisato in balera, non nega le difficoltà avute da piccola nello scoprirsi: divisa tra le sue origini brasiliane e le radici italiane, energica eppure dolce, razionale ma spirito libero, ha accettato con gioia la ricchezza che si nasconde nell'essere così sfaccettati.

Un aspetto in cui si ritrovano anche gli altri, tutti creativi, anche se in ambiti diversi. Beatrice Arnera e Andrea Pisani, attrice e cantante una, comico e attore l'altro, raccontano la sfida quotidiana del conciliare lavoro, vita personale e crescita artistica. Lei, entrata giovanissima nel mondo dello spettacolo, racconta di aver imparato con il tempo a trasformare la vulnerabilità in risorsa, lui che da sempre “plana con leggerezza sulle cose” (così lo descrive Beatrice) sprona gli altri a liberarsi dalle etichette invogliandoli a respirare la libertà che regala l'aria aperta. Infine Niccolò Califano, food creator ed ex concorrente di Masterchef, invece, trova nella cucina la sua personale valvola di sfogo. Con questa brigata improvvisata, tra discussioni su spezie, profumi di brace e chiacchiere in libertá, racconta come è riuscito a unire medicina, cucina e teatro creando un’identitá tutta sua dove l’ironia è il suo “tocco da chef”.

Vivere finalmente “Come Piace a Noi”

Davanti a una pizza e una birra ghiacciata parlare di sé è più facile, ed è forse anche un tratto distintivo di italianità: è intorno a una tavola imbandita, anche improvvisata, che riusciamo a lasciarci andare e abbracciare noi stessi, con profondità ma anche leggerezza. Niente pose, niente copioni, solo risate vere al di là delle convenzioni sociali, perché alla fine anche se la vita è un enigma complicato a cui trovare una risposta, l'importante è solo vivere a pieno, “Come Piace a Noi”.

Tutti gli episodi della web serie sono giá disponibili sul canale YouTube di Birra Moretti e sui canali social dei protagonisti.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.