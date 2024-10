Il fenomeno delle docu-serie: i documentari sono i contenuti più visti dalla GenZ Con un linguaggio più fresco e una maggiore accessibilità nel digitale, i documentari conquistano i più giovani: tra i temi più cercati spicca la sostenibilità. La nuova serie“Circular Future Tour” conferma che le serie educative possono offrire anche intrattenimento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ciaopeople Studios

Le piattaforme video e streaming hanno intercettato da tempo il trend: i giovani vogliono conoscere da vicino la realtà che li circonda, raccontata in modo diretto e senza fronzoli. Film e serie tv continuano ad essere il pane quotidiano della fascia più giovane della popolazione, ma da qualche anno i documentari e le docu-serie sono in netta ascesa, con milioni e milioni di views e interazioni sui social. Tra gli argomenti più cercati ci sono le vite dei personaggi famosi, il true-crime ma anche l'attualità e la sostenibilità ambientale.

Spesso i contenuti arrivano da oltreoceano, ma anche in Italia abbiamo un catalogo di documentari originali che cresce ogni giorno: oggi è arrivata online “Circular Future Tour”, un viaggio inedito in tre puntate che ha visto Marcello Ascani, youtuber amatissimo da Millennial e GenZ, salire a bordo di un van per scoprire da vicino dighe, biodigestori e depuratori condensando il suo viaggio inedito in un'avvincente docu-serie. Il progetto è stato ideato da Eduiren (il settore educativo del gruppo Iren) insieme con Giffoni Innovation Hub e rende non solo interessanti delle realtà spesso poco conosciute, ma anche facile comprendere le tecnologie più complesse che ogni giorno i lavoratori e le lavoratrici di Iren utilizzano.

Energia, acqua ed economia circolare, questi i tre macrotemi trattati nella serie. La prima puntata è ambientata in Liguria per raccontare in che modo Iren attraverso i processi di depurazione delle acque reflue urbane si impegna per garantire acqua di qualità a chi abita le coste della regione ma anche ai tanti turisti che quotidianamente la visitano. La seconda puntata invece è dedicata a Torino, con una visita alla diga di Ceresole Reale per spiegare il funzionamento della produzione idroelettrica e come l'energia prodotta sulle Alpi arriva poi nelle case e in tutta la città. Infine tappa a Reggio Emilia per scoprire come la raccolta dei rifiuti in città può diventare una risorsa per il territorio: grazie all'economia circolare i materiali di scarto vengono trasformati in energia pulita.

Il progetto è stato presentato in anteprima lo scorso luglio a Giffoni, proprio perché pensato per mostrare ai più giovani la strada verso un futuro più sostenibile. Molte delle tecnologie e dei sistemi utilizzati sono “invisibili” ai nostri occhi, ma rendono le nostre vite più semplici, oltre ad essere risorse avvincenti da scoprire e farsi raccontare. E uno degli aspetti più interessanti di “Circular Future Tour” è vedere attraverso i genZ che abitano il territorio quanto le loro passioni e gli interessi siano legati alla gestione responsabile dell'ambiente: tra chi ama surfare, chi cucina e chi sogna il cinema, niente sarebbe possibile senza l'impegno di chi produce l'energia sostenibile che alimenta le nostre città.

La docu-serie è disponibile gratuitamente da oggi su YouTube.

