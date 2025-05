I disturbi che non colleghi alla vista (ma dovresti) Mal di testa, stanchezza, difficoltà di concentrazione: segnali comuni, ma da non sottovalutare. A volte, la vista incide più di quanto immaginiamo.

Abbiamo frequenti mal di testa, eppure gli esami sono tutti nella norma. Leggiamo e le parole sfuggono, facendoci perdere il filo e deconcentrandoci. Sono alcune situazioni che raccontano piccoli e grandi disagi che spesso ignoriamo, cercando spiegazioni nello stress, nella stanchezza o nell’età. Ma a volte, la risposta è più semplice (e sorprendente) di quanto pensiamo: potrebbe trattarsi di un problema visivo non corretto o non diagnosticato.

Quando gli occhi affaticano il cervello

La vista è il senso più coinvolto nella nostra quotidianità: leggiamo, scriviamo, guidiamo, usiamo dispositivi digitali, ci orientiamo nello spazio. Grazie ad essa acquisiamo circa l'80% delle informazioni sensoriali che elaboriamo. E proprio per questo, anche un piccolo difetto non corretto può scatenare una catena di sintomi: cefalee ricorrenti, tensioni muscolari, difficoltà di concentrazione, insonnia e addirittura depressione. Spesso non ce ne accorgiamo subito, perché non sempre “vedere sfocato” è il segnale principale.

In molti casi, il disturbo visivo non risiede nell’occhio, ma nel modo in cui il cervello elabora le immagini. Problemi come la difficoltà di messa a fuoco, l’asimmetria visiva tra i due occhi, la sensibilità alla luce o la scarsa coordinazione visuo-motoria possono affaticare il sistema nervoso in modo subdolo e continuo.

“Una gran mole di studi epidemiologici dimostra come la qualità di vita dei pazienti, peggiori in maniera importante con la graduale perdita della vista e come si associ ad essa uno stato depressivo in misura pari al 30%-40%.” – dichiara Francesco Bandello, Presidente PMO – Associazione Pazienti Malattie Oculari e Direttore della Clinica Oculistica Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, una delle voci che si sono espresse con emergenza sul tema salute degli occhi.

Perché si parla di emergenza silenziosa, con oltre 6 milioni di italiani con patologie oculari – il che fa riflettere circa la situazione del resto della popolazione non diagnosticata, per la quale una campagna di prevenzione potrebbe fare la differenza.

I segnali nascosti che guardano altrove

Mal di testa che non passano, rigidità cervicale, spalle in tensione, difficoltà a dormire. Ci sentiamo stanchi, svogliati, quasi sempre “fuori fuoco”. Eppure, raramente pensiamo agli occhi. È come se la vista, proprio perché ci accompagna in ogni gesto, restasse in secondo piano. E invece può essere proprio lei, silenziosamente, a innescare un circolo vizioso che coinvolge corpo e mente.

Il problema nasce quando i segnali vengono letti in modo frammentato. Ci rivolgiamo al neurologo per le cefalee, all’ortopedico per la postura, al nutrizionista per l’insonnia… senza mai passare dall’oculista. E così, si rincorrono soluzioni parziali, senza mai arrivare alla causa.

Quello che manca è un approccio integrato, che metta la vista al centro del benessere globale. Perché anche un difetto visivo minimo, se non corretto, può alterare l’equilibrio posturale, affaticare il cervello, disturbare il sonno, incidere sull’umore. La vista ci permette di interagire con il mondo: quando si riduce, ci isola. Quando affatica, ci cambia.

Per questo la prevenzione deve iniziare dagli occhi. Dall’abitudine a includerli nei controlli di routine, alla consapevolezza che “vedere bene” significa vivere meglio. Ma per fare questo serve una direzione chiara, condivisa, accessibile. Ed è proprio qui che entra in gioco uno strumento fondamentale: la Carta della Salute dell’Occhio.

La Carta della Salute dell’Occhio: la salute dei tuoi occhi non perderla di vista

Per affrontare questa emergenza silenziosa serve un cambio di prospettiva. Serve uno strumento che dia voce a milioni di persone, che porti l’attenzione su un bisogno reale, spesso trascurato: la salute visiva.

È con questo obiettivo che nasce la Carta della Salute dell’Occhio, promossa da APMO – Associazione Pazienti Malattie Oculari, con il contributo delle principali società scientifiche dell’Oftalmologia italiana.

La sua forza sta nella coralità: la Carta è frutto di un lavoro condiviso tra pazienti, medici, ricercatori e accademici, che uniscono le loro voci in un documento autorevole, pensato non solo per informare, ma per orientare davvero le scelte della sanità pubblica. Come sottolineano gli esperti coinvolti, si tratta di un punto di riferimento per chiunque voglia capire dove siamo — e dove possiamo arrivare — in termini di tutela della vista.

È il primo documento in Italia che mette nero su bianco lo stato dell’assistenza oculistica, raccogliendo dati aggiornati, analizzando le criticità del sistema e proponendo soluzioni concrete: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino all’accesso a terapie innovative.

Ma è molto più di una fotografia tecnica: è una chiamata all’azione rivolta a tutti — pazienti, medici, istituzioni — per rimettere la vista al centro della salute pubblica. Ogni sezione si chiude con proposte operative pensate per i decisori, con l’obiettivo di riportare gli occhi (e la loro cura) nelle agende della sanità.

Non si tratta solo di patologie — retinopatie, maculopatie, glaucoma, cataratta, occhio secco, difetti refrattivi — ma di una narrazione chiara e accessibile, che ci ricorda quanto la vista sia legata alla nostra autonomia, al benessere psicologico, alla qualità della vita.

Per questo, “La salute dei tuoi occhi non perderla di vista” non è soltanto il titolo della campagna di sensibilizzazione promossa da APMO, ma un invito a guardare con più consapevolezza ciò che ci permette, ogni giorno, di vedere il mondo — e di viverlo davvero.

La Carta della salute dell’occhio è disponibile a questo link sul sito dell’Associazione Pazienti Malattie Oculari.

