Energia intelligente con un click: come la tecnologia rende i consumi più semplici e convenienti

Sempre più persone vogliono soluzioni concrete, capaci di tradurre l’innovazione tecnologica in benefici tangibili e immediati nella vita quotidiana. In questo senso, la tecnologia viene percepita come realmente utile solo quando è in grado di semplificare le scelte, automatizzare i processi e rendere visibili i risultati nel tempo: questo oggi è possibile e può aiutare gli italiani a risparmiare sulle temutissime bollette.

Le ultime ricerche Ipsos mostrano che gli italiani, in particolare 8 su 10, cercano vantaggi economici reali derivanti dall’efficienza tecnologica e non solo dalle promesse, e, 6 italiani su 10 vivono in una condizione diretta di povertà energetica (1).

La vera sfida non è più solo “consumare meno”, ma imparare a consumare meglio. Il 40% delle famiglie italiane infatti guarda con attenzione alle strategie di risparmio sulle bollette; tuttavia, solo 1 italiano su 5 ha una conoscenza approfondita di come poter fare per contrastare questo fenomeno (2). Sarebbe davvero bellissimo chiedere all’assistente vocale di abbassare i prezzi delle bollette mensili, vero? In un mercato che parla spesso solo di prezzo, la vera rivoluzione è la ricarica intelligente. Immaginate ora di andare a dormire, dimenticando l’orologio, perché la tecnologia può monitorare e selezionare il momento perfetto per ottenere il massimo beneficio di prezzo dalla variazione dei costi orari dell'energia, restituendo un vantaggio diretto in bolletta per l'utente.

Guardare i prezzi dell’energia è diventato un po’ come osservare l’andamento della borsa: la materia prima sale e scende ogni ora, rendendo davvero difficile alle persone capire quando sia conveniente attaccare e staccare la spina.

La tecnologia può aiutare gli italiani ad abbassare il prezzo delle bollette?

La scelta di un’ auto elettrica è sempre più diffusa tra gli italiani, infatti, secondo i dati dell’Osservatorio Stili Mobilità 2023 (3), il 40% degli italiani pensa di acquistare un veicolo elettrico entro il 2026. Questa spinta verso il cambiamento è alimentata da automobilisti più consapevoli, che prediligono soluzioni meno inquinanti e meno legate ai costi delle fonti fossili.

Nonostante ciò, la transizione non è priva di sfide, poiché l’85% (4) degli italiani ritiene che l’auto elettrica sia un lusso che pochi possono permettersi.

Proprio per superare queste barriere, la tecnologia diventa colonna portante di questa trasformazione energetica. In risposta a queste preoccupazioni arriva Intelligent Octopus, un sistema pensato per ottimizzare la ricarica in modo intelligente, attivandola nei momenti in cui l’energia costa di meno; ciò permette di alleggerire il carico sulla rete e soprattutto garantisce all’utente un risparmio reale e diretto in bolletta.

Bastano quattro semplici passaggi per rendere il processo di ricarica completamente automatico. Il cuore del sistema è proprio un’app intuitiva che dialoga con il veicolo: all’utente basta infatti impostare l’ora di partenza e il livello di carica desiderato, e il software lavora da remoto per gestire la ricarica nel momento economicamente più vantaggioso. Qui un video esplicativo:

L’app quindi analizza i prezzi, gestisce i flussi e fa risparmiare, come? Per ogni kWh ricaricato in questa modalità, lo sconto viene applicato direttamente in bolletta. L’auto, così, sarà sempre carica e pronta all’uso entro l’orario stabilito.

È grazie a queste evoluzioni che la gestione smart dell’energia smette di essere percepita come un sacrificio o una complicazione burocratica, e diventa un’opportunità concreta. La tecnologia deve sapersi adattare alle esigenze e agli imprevisti della vita quotidiana: solo così la transizione energetica può trasformarsi in un’esperienza più semplice, accessibile e capace di rendere la mobilità elettrica un’esperienza di nuova libertà.

(1) https://www.rinnovabili.it/mercato/politiche-e-normativa/poverta-energetica-banco-dellenergia-1-italiano-su-5-a-rischio/

(2) https://www.greenreport.it/news/nuove-energie/3542-il-16-degli-italiani-teme-di-non-riuscire-a-pagare-le-bollette-di-luce-e-gas

(3) https://www.ipsos.com/it-it/come-si-muovono-italiani-mobilita-sostenibile-auto-elettriche

(4) ibidem