Destinazione lavoro: come progettare e ri-progettarsi in un mondo in evoluzione Chi aspira a inserirsi nel mondo del lavoro o a rilanciarsi in una nuova professione, deve conoscere il mercato, i problemi e il futuro, nonché le proprie motivazioni: l’orientamento è difficile ma decisamente più strategico di 20 anni fa. Per questo, dal 24 al 28 ottobre torna Destination Work, l’iniziativa digitale gratuita dedicata all’orientamento, alla formazione e alla carriera: via alle iscrizioni dal 17 ottobre.

A cura di Ciaopeople Studios

Il mondo continua a cambiare velocemente e con esso anche la questione lavorativa. Basti pensare alla pandemia e a ciò che ha comportato per questo settore per comprendere quanto solo due anni fa le cose fossero molto diverse. Un esempio? Le nuove modalità e i nuovi assetti organizzativo-produttivi, come lo smart working, hanno reso l’universo lavoro “liquido”: molti hanno avuto la possibilità di tornare nelle loro abitazioni di origine, altrettanti hanno riadattato a mo’ di ufficio la propria casa.

Il mondo del lavoro in continua evoluzione

Quindi, quando oggi si parla di lavoro, non si può dar più nulla per scontato: nuove professionalità, nuove skill più digitali, più innovazione, tecnologia e robotica, e un approccio diverso verso la carriera e la realizzazione personale che tiene conto soprattutto del work-life balance, al quale nessuno vuole più rinunciare. Ne è un esempio il fenomeno della Great Resignation – con cui tante aziende più e meno grandi, a livello mondiale, hanno dovuto fare i conti negli ultimi due anni – ossia l’aumento delle dimissioni nella fase post-pandemica. Lo sostiene anche l’Osservatorio sul precariato dell’Inps che ha reso noti i dati del primo semestre 2022, i quali segnalano che le cessazioni sono state 3.322.000, segnando un + 36% rispetto al 2021. Al di là delle motivazioni dei singoli, emerge in tutta la sua portata quanto sia importante conoscere il mercato del lavoro e, nel contempo, le proprie motivazioni e i propri obiettivi.

Più consapevolezza significa maggior efficacia

È sempre più strategico, dunque, in questo divenire magmatico della società e del mondo del lavoro, progettare la propria carriera e il modo in cui è quest’ambito comunica con la vita di tutti i giorni. Per questo riparte, dopo il grande successo della scorsa edizione, Destination Work, l’iniziativa digitale e gratuita dedicata a orientamento, formazione e lavoro, ideata e promossa da Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro. Questa edizione vedrà la partecipazione di tutti i brand del Gruppo ed è rivolta a tutti i lavoratori o aspiranti tali. L’obiettivo è quello di permettere ai partecipanti di vivere il mondo del lavoro in maniera più consapevole. Ma ci saranno stimoli interessanti per costruire il proprio percorso lavorativo e la propria carriera.

Un appuntamento con il lavoro gratuito e per tutti: Destination Work

Ci si registra dal 17 ottobre, con la possibilità di scegliere a quale webinar partecipare tra quelli organizzati tra il 24 e il 28 ottobre. Tra i 10 appuntamenti di Destination Work in programma, ce ne sono alcuni che offrono consigli per iniziare a entrare nel mondo del lavoro, altri che mostrano i possibili scenari futuri e le occasioni del presente, e altri ancora che indagano settori e professioni diverse con le relative carriere. Qualche esempio? Dal contratto di apprendistato, alle professioni dello sport, da come si cerca lavoro, a come valorizzare una carriera al femminile alle professioni del futuro. Inoltre, è possibile prenotare una sessione di consulenza personalizzata da 30 minuti per ricevere consigli dagli esperti HR di Gi Group Holding sul proprio percorso lavorativo: una marcia in più per chi ha appena terminato gli studi, per chi desidera ri-collocarsi nel mondo del lavoro, per chi ambisce a dare una svolta decisiva alla propria carriera.