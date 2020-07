Quali sono state le armi che ti hanno fatto sopravvivere agli ultimi mesi? Sostanzialmente due: la tua innata resilienza e la tua creatività. È con quest’ultima che hai sopperito a tutti i limiti imposti per andare avanti e ripartire. Una volta “riaperti i recinti”, l’energia positiva della creatività è tornata a esplodere in tutta la sua forza… E ognuno l’ha incanalata nelle forme espressive a sé più congeniali. Sicuramente, gli oltre 120.000 utenti della Community Huawei non potevano trovare momento più propizio per poter nuovamente assaporare l’aria aperta, opportunità divenuta nuovamente possibile in concomitanza con la partenza di Huawei Next-Image Awards 2020, il più grande contest fotografico indetto dal brand e anche il più cool del 2020. I dati parlano chiaro: in meno di tre mesi, ha registrato 882mila utenti a livello mondiale, con 332mila iscrizioni in più rispetto all’edizione 2019. L’Italia è in testa con il più alto numero di foto caricate a livello europeo.

Fotografare l’energia

Gli utenti sono invitati a creare tutti assieme un “grande album globale di positività”… Probabilmente insita nell’azione stessa del fotografare. Scattare foto, infatti, rompe la monotonia, sveglia i cervelli intorpiditi, cambia il modo di pensare stimolando la positività, allena la pazienza, ti mette alla prova e, grazie ai social, alle community dedicate e a contest come Huawei Next-Image Awards 2020, diventa una pratica davvero collettiva, capace di diffondere prospettive nuove e creative e rompere ogni forma di isolamento.

La fantasia ti premia, fino al 26 luglio

Ogni momento di felicità che immortali con il tuo Huawei non solo ti fa bene in termini di salute, ma ti dà anche la possibilità di vincere premi incredibili: 10.000 dollari, uno smartphone Huawei P40 Pro e la possibilità di allestire una mostra fotografica finanziata da Huawei che così offrirà una platea più ampia alle tue immagini piene di positività. Formata, prima di tutto, dalla giuria internazionale che passerà al vaglio i tuoi scatti. E sapere che un mostro sacro come Steve McCurry, che la presiede, incrocerà il suo sguardo con il tuo mondo interiore racchiuso nei tuoi scatti, beh: solo questo vale la candela, come si suol dire.

