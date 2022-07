Da piccolo centro a stella del web: Monopoli incanta anche online Promuovere il territorio vuol dire innanzitutto valorizzarlo. L’ha capito perfettamente questo piccolo comune pugliese, che con la sua seguitissima docu-serie è riuscito a far conoscere a milioni di utenti la sua essenza più vera.

A cura di Ciaopeople Studios

Non un paese ma una città, come ci tengono a ribadire orgogliosamente i suoi abitanti: Monopoli è una delle perle della Puglia, ormai conosciutissima in tutto il mondo e di certo visitata ogni anno da migliaia di turisti. Quanto è importante, quindi, puntare alla promozione di un territorio già così amato? Tantissimo, se fatto nel modo giusto. Nel caso di Monopoli tutto è partito dalla tassa di soggiorno e dalla voglia non solo di ripartire dopo un periodo difficile per il settore turistico, ma soprattutto valorizzare ed esaltare gli aspetti che rendono il suo territorio unico. L'idea è stata semplice: investire i proventi della tassa turistica nella creazione di contenuti di valore, quindi una docu-serie “Enjoy Monopoli”, ma anche consigli di viaggio in brevi pillole video e addirittura un podcast per approfondire le ricchezze storiche e culturali del comune.

Lo slancio di inventiva e il progetto realizzato da Traipler.com è stato accolto benissimo dal web, segnando numeri da capogiro. L'avventura in cinque puntate che vede come protagonista l'attore di cinema e TV Emanuel Caserio, è stata vista in soli tre mesi da 1,5 milioni di utenti su Facebook e 450,000 su YouTube, a sottolineare come il web sia – ogni anno di più – un'enorme finestra sul mondo, pronta a spalancarsi anche per le realtà più piccole che hanno voglia di raccontarsi in modo nuovo. La docu-serie, infatti, non ricalca i classici cliché dei video promozionali, ma catapulta lo spettatore nella quotidianità di Monopoli, fatta di chilometri di coste e spiagge, porti millenari, monumenti storici e tradizioni che si rinnovano ogni giorno. Emanuel Caserio viene preso per mano e portato, dagli abitanti della città, a scoprire anche i suoi punti più nascosti e le curiosità che fanno di Monopoli una località unica: ovviamente imparando anche qualche parola di dialetto locale!

L'iniziativa, insomma, ha saputo trasformare l'attività di promozione turistica in un vero e proprio viaggio interattivo fruibile da tutti, sdoganando anche un'altra idea di vacanza: non solo mare e sole, ma anche attività all'aperto in qualsiasi stagione, trekking e sport oppure relax nelle masserie in collina, passeggiate culturali alla scoperta del suo centro storico e delle meraviglie antiche che custodisce. E poi percorsi enogastronomici con tutti i piatti tipici della regione, eventi che fanno parte del folklore e musica classica… di cose da vedere e fare a Monopoli ce ne sono tantissime! Bisognava solo raccontarlo (bene), e loro ci sono riusciti.