in foto: Aleksandar Gospic

L’ultimo anno, passato guardando fuori dalla finestra, ci ha messo duramente alla prova. Ma anche la resilienza ha i suoi limiti. Ora più che mai il sole, l’aria più leggera e i cambiamenti positivi in atto, portano la mente ad un unico pensiero: voglia di riempirsi gli occhi di orizzonti sconfinati e distese di acqua cristallina.

Il richiamo del mare, quello meraviglioso

Il mare chiama come chiamava l’Ellida di Ibsen ne “La donna del mare”. Ma oggi più che mai questo richiamo ha bisogno di essere esaudito “alla grande”. La destinazione c’è ed è dietro l’angolo: basta varcare il confine per essere avvolti da un susseguirsi di distese azzurre di una bellezza quasi ineffabile. La Croazia è questa destinazione: un intero Paese con un’infinità di isolette, scogliere e spiagge da togliere il fiato.

Le parole che convincono

in foto: Aleksandar Gospic

A dirlo non sono solo i croati, ma tutti coloro che ci sono stati. Chi scopre la natura incontaminata delle coste croate, non si riempie solo gli occhi di bellezza, ma anche la bocca di parole che la possano raccontare. Luca c’è stato l’anno scorso e il suo consiglio è quello di fidarsi di lui: “L’anno scorso siamo stati in vacanza in Croazia. Quest’anno ci ritorneremo sicuramente! Credetemi, sono stato lì”.

I luoghi da vedere almeno una volta nella vita

in foto: Aleksandar Gospic

Ci potrebbe raccontare della spiaggia di Zlatni rat a pochi chilometri da Bol, una lingua di sabbia dorata che penetra nel mare arricciandosi un po’ in punta e lasciando un folto e ombroso bosco alle spalle. Ogni giorno la sua punta cambia forma a seconda delle correnti e del moto delle onde. Oppure potrebbe descrivere il fascino di Kraljičina plaža (la spiaggia della Regina), l’arenile più lungo della Croazia che caratterizza Nin, una località termale che attira per i suoi trattamenti terapeutici e per questa meravigliosa distesa di sabbia circondata da habitat naturali che la rendono unica in tutta Europa.

Le esperienze da ricordare

Oppure potrebbe parlarci dei paesaggi lunari delle isole Kornati, per chi ama luoghi più avventurosi e solitari, o delle spiagge più glamour e nottambule come quella di Banje a due passi da Dubrovnik, o di quelle silenziose che si trovano sull’isola di Korčula e Lastovo, o di quelle circondate dalle rocce come la spiaggia Stiniva sull’isola di Vis. Le esperienze di chi c’è stato si sciolgono fluide in un fiume di parole che vanno solo ascoltate per lasciarsi ispirare dalla prossima meta. Vogliamo la movida di Pag, divertirci sulla spiaggia sabbiosa di Sakarun a Dugi Otok oppure distenderci sulla spiaggia del Paradiso a Lopar sull'isola di Rab? Circa 884 spiagge spettacolari da scegliere e quasi mille tra isole e isolotti immersi nel Mar Adriatico da vivere: un paradiso terrestre.