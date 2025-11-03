Auto usate sempre più richieste: aumentano gli acquisti e arriva una nuova mascotte

Sostenibilità ambientale, risparmio economico e una scelta di modelli sempre più ampia: sono tanti i motivi che spingono le persone verso il mercato delle auto usate, un settore in crescita che non sembra temere crisi. I numeri parlano chiaro, nel 2024 i passaggi di proprietà sono stati in totale più di 5 milioni (+7,4% rispetto al 2023), e nonostante qualche naturale fluttuazione, anche il 2025 sembra destinato a chiudersi in positivo (1). Le vetture più amate dagli italiani rimangono quelle a diesel e benzina, ma ibride e full electric cominciano a guadagnare terreno pure nell'usato.

Il settore si è evoluto in fretta, e comprare una vettura di seconda mano non è più un salto nel buio come poteva esserlo qualche decennio fa. I grandi concessionari oggi si sono specializzati nei controlli e offrono sempre maggiori garanzie, con assistenza e servizi post-vendita. Ormai chi compra un'auto usata può contare su comodità e tutele del tutto simili a quelle del nuovo. Di certo, però, orientarsi non è sempre facile, tra migliaia di annunci e altrettante automobili disponibili, la paura di fare la scelta sbagliata o incorrere in sorprese spiacevoli è dietro l'angolo. È con questa consapevolezza che BeBeep – il brand dell'usato by Autotorino, concessionario storico e leader italiano – ha lanciato la sua mascotte Camilla, Milla per gli amici.

L'apina cartoon, simpatica e intraprendente, si aggira sul sito del marchio facendo da guida agli automobilisti che cercano un'auto usata, coinvolgendo la community con eventi fuori o dentro il mondo digital. E che sia stata scelta proprio un'ape come mascotte di un brand di usato non è un caso. Simbolo di biodiversità e rispetto per la natura, le api sono indispensabili sul nostro Pianeta, sono collaborative e in grado di entrare in connessione con le persone che si prendono cura di loro. Tutti valori che BeBeep vuole trasmettere: la necessità di affrontare la scelta di un acquisto consapevole con la sicurezza di avere a disposizione un team dinamico ed empatico.

Insomma, negli ultimi anni il mercato delle auto usate ha decisamente cambiato volto: è diventato più vicino alle persone e alle loro nuove esigenze, non ultima quella di acquistare con responsabilità, economica e ambientale. Allungare la vita a un mezzo e al tempo stesso godersi l'auto dei propri sogni a un prezzo più accessibile è un vantaggio sia per chi acquista che per l'ambiente. Una logica che risponde bene al momento storico che stiamo vivendo, e che porterà sicuramente il mercato dell'usato a crescere ed evolversi ancora nei prossimi mesi.

¹ https://aci.gov.it/comunicati-stampa/aci-giugno-2025-mercato-dellusato-segna-39-auto-17-e-moto-137/