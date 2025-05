All’Isola d’Elba l’ultima tappa della Foresta Blu: Coop pianta una talea di Posidonia per riforestare i fondali del Mediterraneo La campagna nata per riforestare la Posidonia arriva al suo evento conclusivo: un’esperienza suggestiva ma concreta, per un impegno reale nella protezione dei mari.

Mercoledì 28 maggio si è tenuto l’evento conclusivo della campagna Foresta Blu, l’iniziativa promossa da Coop dedicata alla tutela, al monitoraggio e alla riforestazione delle preziose praterie di Posidonia oceanica nel Mar Mediterraneo. Nello splendido scenario marino di Cavo, all'Isola d’Elba, l’incontro ha dato vita ad un momento simbolico e concreto per la salvaguardia degli ecosistemi marini. Nel corso della giornata, infatti, è stata prelevata una talea di Posidonia oceanica – pianta marina fondamentale per la biodiversità e la produzione di ossigeno nel Mediterraneo – poi trasportata via mare lungo la costa elbana per essere piantata in un’area destinata alla riforestazione.

Foresta Blu: una campagna a tutela del Mediterraneo

Negli ultimi cinquant’anni, le praterie di Posidonia oceanica hanno subito una drastica riduzione (oltre il 30%), a causa di attività umane come la cementificazione costiera, il turismo non sostenibile, l’ancoraggio indiscriminato e la pesca a strascico. Nonostante sembri solo un’alga, in realtà è una pianta marina dalle straordinarie potenzialità che genera quotidianamente da 14 a 16 litri di ossigeno per ogni metro quadrato di prateria. La campagna Foresta Blu nasce proprio per contrastare questo declino, attraverso interventi concreti di riforestazione e monitoraggio scientifico, realizzati in collaborazione con istituzioni e università come LifeGate, l’Università di Genova, l’ISSD (International School for Scientific Diving) e l’Università di Bari.

“Oggi viviamo tempi complessi in cui a volte quando si parla di sostenibilità, si ha la sensazione che tutto sia stato già fatto e già detto. È in questi momenti che la natura di un’impresa fa la differenza. Nel DNA della cooperazione di consumatori c’è da sempre l’attenzione per l’ambiente legata all’impegno verso le nuove generazioni per garantire loro un futuro migliore. Per questo anche oggi parliamo di tutela dei mari e dei loro ecosistemi, in tempi in cui l’attenzione sembra guardare altrove – osserva Maura Latini Presidente di Coop Italia – Il progetto Foresta Blu che giunge a compimento oggi, dimostra che le nostre scelte sono state premianti e che sono lungimiranti. L’innovazione scientifica legata all’attenzione per l’ambiente ci permette oggi di investire su una promessa di un ambiente più sano domani. Sappiamo che nessuna nostra azione può considerarsi conclusiva e risolutiva, ma come Coop scegliamo quotidianamente di dare il nostro contributo al futuro. Speriamo che anche gli altri lo facciano e in un’ottica di un reale aiuto concreto, piuttosto che in quella di un semplice slogan pubblicitario”.

Anywave: il veliero sostenibile per un gesto simbolico

L’equipaggio della barca a vela Anywave, impegnata nella sensibilizzazione sulla navigazione sostenibile e che ha accompagnato Coop durante tutta l’iniziativa Foresta Blu iniziata nel 2023, ha trasportato la talea che è stata poi rilasciata in mare: un gesto simbolico che sottolinea l’importanza di prendersi cura del mare e delle sue risorse. La piantumazione subacquea segna una tappa fondamentale per il progetto, che nel biennio 2024-2025 prevede la riforestazione di 300 metri quadrati di Posidonia, il monitoraggio di cinque praterie esistenti lungo le coste italiane e la realizzazione di un campo boa.

Il coinvolgimento di tutti

Coop ha inoltre coinvolto soci e consumatori invitandoli a sostenere il progetto attraverso l’acquisto di piantine di Sansevieria nei propri punti vendita: per ogni pianta venduta, 1 euro viene devoluto alla campagna Foresta Blu, contribuendo così alle attività di riforestazione e salvaguardia marina. L’evento del 28 maggio all’Isola d’Elba rappresenta dunque un momento di riflessione e impegno condiviso, un passo concreto verso la tutela del nostro Mediterraneo e della sua incredibile biodiversità.

