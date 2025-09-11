Addio carte e contanti, i pagamenti diventano ancora più smart

Le nostre società si stanno evolvendo verso un futuro non solo cashless, ma addirittura cardless. Per acquistare nei negozi e online ormai basta uno smartphone, ma come funzionano questi pagamenti, e sono davvero sicuri?

Solo una manciata di anni fa sembrava impossibile, eppure nell'ultimo decennio in Italia i pagamenti digitali sono triplicati¹, toccando vette del 40% nella spesa di ognuno e contribuendo al 25% del nostro Pil. Il Bel Paese è culturalmente molto affezionato al contante, ma l'inversione di tendenza si fa evidente anno dopo anno: cresce l'abitudine ad acquistare online tramite gli e-commerce, e si moltiplicano le soluzioni intelligenti che ci permettono di pagare con un semplice tap sullo smartphone.

La nuova società “cardless”

Meno monete e banconote in tasca, ma anche meno plastica nel portafogli, il futuro dei pagamenti sta via via diventando sempre più digitale, comodo e veloce. Addio a pin dimenticati o carte smagnetizzate, ormai basta una app per inviare e ricevere denaro, dividersi le spese senza complicazioni o acquistare online o nei negozi semplicemente inquadrando un QR Code.

Un cambiamento culturale che abbiamo abbracciato giorno dopo giorno, ma che porta con sé anche un dubbio lecito: questi pagamenti sono sicuri? La risposta, ovviamente, è sì. I sistemi oggi utilizzano tecnologie di crittografia avanzata e la conferma avviene tramite riconoscimento facciale o dell'impronta digitale, metodi ancora più sicuri rispetto al pagamento in contanti o all'inserimento fisico della carta nel POS. E poi le app di pagamento ci permettono anche di tenere sotto controllo le spese e tracciarle con facilità, senza dover conservare questo o quell'altro scontrino.

La rivoluzione parla italiano

In questo panorama in costante evoluzione è un'azienda italiana a dettare il passo, perché tra le soluzioni più diffuse e smart c'è BANCOMAT Pay. Il servizio firmato BANCOMAT, da oltre 40 anni il principale circuito di pagamento e prelievo in Italia, consente di pagare ovunque usando semplicemente il numero di telefono associato al conto corrente. Non serve avere quindi una carta fisica, né ricordarsi codici complessi, basta lo smartphone. Il sistema, inoltre, consente di poter Pagare su Amazon con BANCOMAT Pay, rendendo così gli acquisti ancora più semplici, sicuri e veloci.

Per usarlo bastano pochi passaggi: si accede ad Amazon e si imposta BANCOMAT Pay come metodo di pagamento inserendo il numero di telefono associato al servizio, al check-out si seleziona quindi BANCOMAT Pay e poi si conferma il pagamento selezionando la prima opzione “utilizza questa modalità di pagamento” e poi “acquista ora”. Dopodiché basterà dare un'occhiata al cellulare, dove in tempo reale arriverà una notifica per confermare l'operazione, e quindi finalizzare l'acquisto.

Il futuro (dei pagamenti) è già qui

Il futuro che ci sembrava lontano è arrivato, e anzi, secondo gli ultimi report il trend continuerà a crescere, con una stima che vede i pagamenti digitali sfiorare il 60% del totale entro cinque anni. Una buona notizia, visto che in una quotidianità sempre più frenetica e complessa avere strumenti che ci facilitano la vita non è solo comodo, è anche necessario.

