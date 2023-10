Cosa fare se hai prenotato un viaggio in Israele, Egitto e nel Medio Oriente Vista la situazione politica della regione, la Farnesina ha sconsigliato di recarsi nelle aree interessate dal conflitto. Da tenere d’occhio anche Libano, Giordania e Egitto, come comportarsi si era già pronti a partire.

A seguito dell'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, Israele ha dichiarato lo stato di guerra. In questo contesto la Farnesina, mediante il sito Viaggiare Sicuri, ha consigliato di limitare gli spostamenti non strettamente necessari e rinviare i viaggia già organizzati nella regione. Ma cosa fare nel caso in cui si avesse già prenotato volo e soggiorno nella zona? Il dubbio sorge anche in relazione ai territori circostanti, come Egitto, Giordania e Libano, anche per quest'ultima il Ministero degli Affari Esteri ha posto alcune restrizioni.

Viaggio in Israele: come ottenere il rimborso

Come comportarsi, quindi, se si aveva già organizzato il viaggio e si era pronti a partire? Nel caso si avesse prenotato un volo in maniera autonoma, senza avvalersi di tour operator, e questo venisse cancellato secondo il Regolamento europeo 261/2004 si avrà diritto a un rimborso o a un volo alternativo ma, essendo una cancellazione causata da "eventi eccezionali", non è previsto alcun ulteriore indennizzo per il "disturbo" arrecato. Molte compagnie aeree hanno annullato i viaggi su questa tratta, ma alcune continuano il servizio, come El Al, Israir, Ethiopian e Turkish Airlines, si consiglia di controllare sul sito dell'azienda la situazione aggiornata. Nel caso il viaggio non avesse subito modifiche da parte della compagnia si potrà comunque esercitare il diritto di non partire ottenendo il rimborso, in deroga a quanto accade di solito, poiché gli spostamenti sono espressamente sconsigliati dalla Farnesina.

Rimborsi sui viaggi organizzati con tour operator

Nel caso in cui, invece, il viaggio fosse stato organizzato mediante tour operator si possono verificare due ipotesi: quella in cui, come sta succedendo, sia la stessa agenzia ad annullarlo e quella in cui è il viaggiatore a scegliere di non partire. Nel primo caso si ha diritto al rimborso dell'intera somma versata mentre, se è il cliente a rinunciare al viaggio gli viene restituito quanto pagato nel momento in cui nel luogo di destinazione si fossero verificate circostanze straordinarie come guerre o disastri naturali. Data la gravità della situazione attuale, quindi, si ritiene di poter esercitare questo diritto nel caso il viaggio non venisse annullato.

Cosa fare con un viaggio in Egitto, Libano e Giordania

Anche in questo caso è bene innanzitutto consultare il sito della Farnesina. Per ora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha sconsigliato solo i viaggi in Libano, mentre l'Egitto, che ha assistito appena una settimana fa a un attentato nei confronti di alcuni turisti israeliani nel centro di Alessandria, per ora rimane limitato solo nel Governatorato del Sinai del Nord, confinante con la striscia di Gaza. Per quanto riguarda la Giordania, invece, la Farnesina consiglia solo di valutare attentamente le possibilità di visita, evitando le zone di frontiera. In questi casi il rimborso risulta più complicato.

Se si tratta di viaggio organizzato non annullato, in caso di rinuncia, si avrà diritto al recupero della cifra versata sulla base di quanto previsto dal contratto, pagando una penale che in genere si calcola in base a quanto prima viene comunicata la disdetta. Se la situazione dovesse cambiare e nel Paese si potesse esercitare la disdetta per eventi eccezioni, allora si potrà accedere all'intero rimborso di quanto pagato. Per quanto riguarda i voli prenotati autonomamente se dovessero essere annullati si procede come sopra se, invece, è il cliente a rinunciarvi non avrà diritto ad alcun rimborso a meno che le direttive generali della Farnesina non cambiassero il grado di sicurezza del Paese.