Jennifer Garner, il Natale alla Casa Bianca è in verde: il look a tema con le scarpe gioiello Jennifer Garner ha presentato il tradizionale concerto natalizio che ogni anno si tiene alla Casa Bianca e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha sfoggiato un look a tema, apparendo splendida ed elegante in verde e con delle scarpe gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Jennifer Garner: l'ex marito Ben Affleck ha fatto dei commenti infelici sul loro matrimonio (naufragato nel 2015), affermando che sarebbe stata lei la causa della sua passata dipendenza dall'alcol. L'attrice non si è lasciata sopraffare da queste polemiche e ieri sera è apparsa raggiante all'esclusivo concerto natalizio organizzato nelle sale della Casa Bianca. Ha presentato In Performance at the White House: Spirit of the Seadon per la PBS e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, apparendo super elegante in verde.

L'abito verde di Jennifer Garner

Ieri sera i meravigliosi alberi addobbati della Casa Bianca sono stati accesi per il tradizionale concerto che si tiene a pochi giorni dal Natale, a presentare l'evento c'era Jennifer Garner, apparsa meravigliosa con un look a tema feste. L'attrice ha sfoggiato un elegante e sofisticato abito verde smeraldo, un modello firmato Oscar de la Renta con le spalline larghe, la scollatura generosa e un'adorabile gonna a palloncino lunga fino al ginocchio. Per completare il tutto ha segnato il punto vita con una mini cintura nera decorata un fiocchetto gold sulla chiusura.

Le scarpe gioiello di Roger Vivier

Quanto costano i décolleté gioiello di Jennifer Garner

La vera chicca dell'outfit natalizio di Jennifer Garner sono le scarpe: un paio di décolleté gioiello con il tacco a spillo firmati Roger Vivier. Si tratta di un modello in raso nero con l'iconica fibbia broche tempestata di cristalli, che sul web viene venduto a 1.490 euro. La diva ha poi tenuto i capelli sciolti e con le punte leggermente mosse, anche se il vero dettaglio che ha fatto la differenza è il sorriso che ha sempre avuto stampato sulle labbra. Insomma, la Garner si è lasciata la storia con Ben Affleck alle spalle e ora si gode il meritato successo.