Jalisse esclusi da Sanremo: come sono cambiati i cantanti del duo che vinse nel 1997 Ricordate i Jalisse? Hanno vinto Sanremo con Fiumi di parole nel 1997 ma ora sono stati esclusi dalla 73esima edizione del Festival. Come sono diventati oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i Jalisse, il duo che vinse a sorpresa il Festival di Sanremo nel 1997 con Fiumi di parole? Il brano viene considerato ancora oggi un cult della musica italiana, tanto che non si può fare a meno di cantarlo ogni volta che lo si ascolta. Nonostante l'innegabile successo raggiunto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian negli anni '90, dopo il trionfo all'Ariston hanno preferito allontanarsi dai riflettori, pur continuando a lavorare nel mondo della musica. Ora si torna a parlare di loro per un motivo molto semplice: stando alle indiscrezioni, sarebbero stati esclusi per la 26esima volta consecutiva dal Festival. Come sono diventati oggi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Jalisse, lo stile anni '90 ai tempi di Fiumi di Parole

Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono i coniugi che hanno cominciato a collaborare professionalmente a partire dal 1990. Solo nel 1992, però, hanno debuttato come Jalisse, prendendo il nome dal personaggio Jaleesa della serie televisiva Tutti al college (spin-off de I Robinson).

I Jalisse nel 1996

Sebbene avessero partecipato al Festival di Sanremo sia nel 1995 con il brano Vico che nell'anno successivo con Liberami (presentato nella sezione Nuove Proposte), solo nel 1997 hanno raggiunto il successo, aggiudicandosi la vittoria con Fiumi di Parole. All'epoca lei portava i capelli lunghi e rossi con la frangetta, lui aveva la barba incolta ed entrambi vestivano in pieno stile anni '90 con abiti over, blazer con le spalline e completi doppiopetto.

I Jalisse vincono Sanremo nel 1997

La trasformazione dei Jalisse da Sanremo a oggi

Col passare degli anni si sono sposati e si sono gradualmente allontanati dalla tv, anche perché i mass media li hanno spesso bistrattati per il presunto plagio di fiumi di parole. Come sono diventati oggi? Lo si può scoprire sul profilo social di coppia, dove postano spesso scatti tratti dalla loro vita quotidiana e dai loro impegni lavorativi.

I Jalisse oggi

Se da un lato Alessandra sfoggia degli inediti capelli biondi ondulati, Fabio è diventato brizzolato ma non ha rinunciato alla barba e all'orecchino a cerchietto. Insomma, i segni del passare del tempo cominciano a vedersi ma il duo continua a essere attivissimo in campo musicale: prima o poi riusciranno a tornare all'Aristan, il palco che gli ha donato la notorietà?