Il Natale in campagna dei Cambridge: quali sono i regali ricevuti da George, Charlotte e Louis I Cambridge stanno passando il Natale a distanza dalla regina Elisabetta per il secondo anno consecutivo. Nonostante abbiano rinunciato alle tradizioni reali, hanno trovato lo stesso il modo per rendere le feste speciali: ecco quali sono i regali che William e Kate hanno fatto trovare sotto l’albero ai figli.

A cura di Valeria Paglionico

Le feste di Natale 2021 sono ancora una volta all'insegna della sobrietà a causa della pandemia e anche i Royals lo hanno capito bene. Per il secondo anno consecutivo i Cambridge le stanno passando a distanza dalla regina Elisabetta e, dopo aver rilasciato un'adorabile cartolina di auguri con degli insoliti look estivi, si sono infatti "rifugiati" ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk, dove stanno trascorrendo le loro giornate in compagnia dei piccoli. Sebbene abbiano dovuto rinunciare alle tradizioni reali, William e Kate Middleton sono riusciti lo stesso a rendere speciali le feste. In che modo? Facendo dei dolcissimi regali ai figli George, Charlotte e Louis.

Cosa hanno trovato sotto l'albero i principini inglesi

Che Natale sarebbe senza Santa Claus? Nonostante le difficoltà del periodo, i Cambridge hanno voluto fare dei regali speciali ai loro figli, così da aggiungere un pizzico di gioia a queste feste "fuori dal comune". I Royal Babies si sono alzati alle 5 di mattina e sono corsi in salone per scoprire quali fossero i doni lasciati sotto l'albero da Babbo Natale. George, avendo l'animo da esploratore, ha ricevuto un kit da campeggio con tanto di di tenda, walkie-talkie e torcia elettrica, la sorellina Charlotte una videocamera, mentre il piccolo Louis un set da arrampicata per bambini.

Il regalo prezioso per Kate Middleton

Il principe William ha inoltre fatto una sorpresa speciale alla moglie Kate, consapevole del fatto che anche per lei l'ultimo anno è stato duro e impegnativo da affrontare. Cosa le ha regalato? Un braccialetto prezioso, anche se al momento non si sa se si tratta di un modello griffato o personalizzato. La Duchessa, invece, ha passato il Natale a cucinare tacchino ripieno, patate arrosto, torta di mele, il tutto accompagnato da candele profumate, segnaposti personalizzati e centrotavola a tema. Non è mancata la videochiamata con la regina Elisabetta, che ha avuto così la possibilità di salutare nipoti e pronipoti durante le giornate di festa.