I Cugini di Campagna dagli anni ’70 a Sanremo: la trasformazione tra zeppe, capelli cotonati e lustrini Negli anni 70 e 80 I Cugini Di Campagna scalavano le classifiche con i loro look sopra le righe, fatti di lamé e paillettes. Ora debuttano al Festival di Sanremo: ecco come sono cambiati negli anni.

A cura di Beatrice Manca

Dopo 50 anni di carriera, i Cugini di Campagna arrivano al Festival di Sanremo: il gruppo fondato da Silvano e Ivano Michetti è in gara per la prima volta all'Ariston con il brano Lettera 22, scritto da La Rappresentante di Lista. Dai tempi di Anima Mia a oggi sono passati molti anni: la band ha anche perso uno dei suoi storici componenti, Marco Occhetti, morto nel 2022. Alcune cose però non sono mai cambiate: la voglia di fare musica, i capelli cotonati e la passione per i look eccentrici e sopra le righe. Il loro stile spesso è stato definito antesignano di quello dei Maneskin, gruppo con cui non sono mancati paragoni e accuse di look ‘plagiati'. Aspettando di vedere cosa indosseranno sul palco dell'Ariston, ecco come sono cambiati dagli esordi a oggi.

L'evoluzione di stile dei Cugini di Campagna

I look anni Settanta con zeppe e lamé

Il gruppo è nato negli anni Settanta e nel giro di pochissimi anni ha conquistato il successo grazie a brani celebri come Anima Mia, Un’altra donna e Innamorata. Oltre alla musica, diventano ben presto famosi per il loro stile: i capelli lunghi e ricci, cotonatissimi in pieno stile anni Settanta, sono la loro firma di stile, così come i baffi a manubrio e le basette.

Il loro stile si ispira alla disco music e gioca con tessuti laminati, giacche di paillettes e soprattutto le zeppe. Un'idea, dice Ivano Michetti all'Ansa, per far avere a tutti la stessa altezza sul palco. I loro look eccentrici, tra lustrini e shantung dai colori sgargianti, hanno fatto epoca.

I Cugini di Campagna negli anni Novanta e Duemila

Il mood anni Settanta è rimasto nei look del gruppo anche nelle decadi successive: tute laminate, giubbe a scacchi, zeppe e pantaloni argentati accompagnano le band in ogni performance sul palco. Ancora oggi li caratterizza la passione per le uniformi, dalle giubbe militari alle divise da marinaio.

Come sono i Cugini di Campagna oggi

Negli anni il gruppo ha leggermente modificato la formazione originale, assestandosi con nuovi componenti. Silvano Michetti e il fratello gemello Ivano Michetti sono stati affiancati da Tiziano Leonardi e dal cantante Nick Luciani. Sono passati 50 anni dall'esordio e oggi i componenti del gruppo sono ovviamente molto più maturi: i gemelli Michetti però portano ancora i capelli ricci e neri e Silvano non ha mai rinunciato a baffi e occhiali.

Nick Luciani oggi ha 52 anni e, nonostante qualche ruga in più, porta ancora i capelli biondi ricci e lunghi oltre le spalle. Il tastierista Tiziano Leonardi, invece, è una nuova aggiunta del gruppo. Ha 38 anni ed è entrato nella formazione relativamente di recente, nel 2012, e ne ha subito adottato lo stile con capelli lunghi e castani, zeppe e giacche in lamé, a rombi o ricoperte di paillettes.

I Cugini di Campagna e il paragone con i Maneskin

Lo stile dei Cugini di Campagna è estremamente riconoscibile: sopra le righe e con un tocco di stravaganza, tra gli anni Settanta e Ottanta hanno fatto epoca con pantaloni argentati, divise colorate e camicie dalle stampe pop. Sul palco indossavano sempre look coordinati, pensati per stupire. Negli ultimi tempi il gruppo ha spesso ‘accusato' i Maneskin di copiare i propri look con diverse foto sui social: le divise a stelle e strisce? Già fatto. I pantaloni a zampa iridescenti? Già visto. Le zeppe da uomo? Figuriamoci. Lo stile dei Maneskin, che combina elementi fetish e completi griffati, guarda soprattutto alla scena glam rock anni Settanta. In realtà gli stessi Cugini Di Campagna alla fine hanno alzato bandiera bianca, dichiarando di avere molti punti in comune con il gruppo rock: gli esordi per le strade di Roma e una certa passione per la moda…