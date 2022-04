Hailey Bieber spiega perché ha detto addio alle passerelle: è stato a causa di una dura critica È da anni che Hailey Bieber ha detto addio alle passerelle ma solo di recente ha spiegato il motivo della sua scelta. Lo stress e la pressione legati al settore non c’entrano nulla, la modella si è ritirata a causa di un duro commento ricevuto dopo un casting.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da anni che Hailey Baldwin, la moglie di Justin Bieber, ha detto addio alle passerelle ma, nonostante ciò, continua a lavorare come modella. Certo, a differenza delle amiche e colleghe Kendall Jenner e Gigi Hadid non sfila, ma la si vede spesso negli shooting fashion, in copertina e nelle campagne pubblicitarie. Fino ad ora, però, aveva preferito mantenere sempre un certo riserbo sulla questione, evitando di parlare del motivo che l'ha spinta a prendere una decisione tanto drastica. Di recente, però, le cose sono cambiate e in un'intervista rilasciata alla rivista Allure ha spiegato perché ha abbandonato drasticamente le passerelle nonostante il successo internazionale.

Perché Hailey Biber si è ritirata dalle passerelle

Hailey Bieber ha smesso di sfilare sulle passerelle internazionali e ha spiegato il motivo di questa scelta sulle pagine di Allure. Niente stress o pressione eccessiva, la decisione è arrivata dopo un pesante commento che l'ha ferita. Le parole della modella sono state: "Ho avuto una brutta esperienza con un direttore di casting che mi ha segnato. Ha detto qualcosa al mio agente che ha minato la mia autostima mentre sfilavo. Non voglio sentirmi male con me stessa in questo settore, soprattutto perché sono soddisfatta del mio lavoro. Perché dovrei mettermi nella posizione di sentimi piccola?".

Hailey Baldwin sfila per Versace nel 2018

Il vecchio post che fa riferimento alla scelta

La top aveva fatto un piccolo accenno all'addio alle sfilate solo nel 2019, per la precisione quando sui social condivise una sua immagine sul catwalk del brand Zadig & Voltaire. Hailey è stata immortalata dal basso con indosso un minidress tempestato di glitter colorati, dei maxi orecchini pendenti e dei fermagli gioiello. Ad attirare le sue attenzioni, però, era stato il braccio, tanto che nella didascalia aveva aggiunto: "Quello che so è che il tuo braccio non dovrebbe mai alzarsi così in alto quando sfili su una passerella. Ecco perché non è e non sarà mai più un mio problema". Insomma, Hailey ha preso questa decisione tutt'altro che per caso e ad oggi non potrebbe esserne. più felice.