Diletta Leotta in nero alla prima del film di Natale: il look bon-ton con tubino di velluto e chignon Diletta Leotta ha avuto la sua prima esperienza da attrice, è diventata protagonista del film “Chi ha incastrato Babbo Natale?” in compagnia di Alessandro Siani. Per la prima che si è tenuta a Napoli ha puntato tutto su un look bon-ton con abito di velluto e capelli raccolti.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diletta Leotta sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale: oltre a essere la "regina" di Dazn, ha anche avuto la sua prima esperienza come conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Alessandro Siani. È proprio con quest'ultimo che ha debuttato al cinema, diventando protagonista del cinepanettone Chi ha incastrato Babbo Natale?. Nelle ultime ore si è tenuta la prima del film a Napoli e lei non ha potuto fare a meno di presenziare. Poteva mai rinunciare allo stile per un appuntamento tanto importante? Assolutamente no ed è apparsa glamour e bon-ton tra le poltroncine rosse della sala.

Il look total black di Diletta Leotta

L'avevamo lasciata con l'elegante tailleur rosso dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia e oggi ritroviamo Diletta Leotta sempre più bon-ton. Per la prima napoletana del film di cui è protagonista, Chi ha incastrato Babbo Natale?, ha infatti scelto su un look semplice ed essenziale ma allo stesso tempo super glamour. La conduttrice ha optato per l'eleganza senza tempo del total black sfoggiando un tubino di velluto che le ha fasciato la silhouette da urlo, per la precisione un modello con gonna al ginocchio, maniche lunghe e una generosa scollatura squadrata.

Diletta Leotta con lo chignon basso e spettinato

Nel look per le feste di Diletta non potevano mancare i décolleté in tinta con tacco a spillo e un tocco di rossetto rosso sulle labbra, anche se è stata l'acconciatura ad attirare le attenzioni dei suoi fan. La conduttrice e attrice ha detto addio alle pieghe lisce e ai boccoli, ha preferito una pettinatura di classe che di sicura sarà imitatissima il prossimo Natale. La Leotta ha legato i capelli in uno chignon basso e spettinato, lo ha portato con la fila centrale e con i ciuffi morbidi che le incorniciavano il viso. Insomma, ancora una volta ha dimostrato di essere una vera e propria regina di stile: a questo punto non le resta che godersi il Natale nella sua splendida casa milanese addobbata di tutto punto.