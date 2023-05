Come sarà Leone Lucia Ferragni da grande: Fedez lo rivela con l’originale filtro Come sarà Leone Lucia Ferragni da grande? Lo ha rivelato Fedez usando un particolare filtro di Instagram: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

I piccoli di casa Ferragnez sono ormai vere e proprie celebrità nonostante la loro tenerissima età. Sono diventati famosi grazie ai genitori Chiara Ferragni e Fedez, che praticamente ogni giorni gli dedicano post, foto e Stories social, dando vita a degli adorabili ed esilaranti siparietti familiari. Ieri sera, ad esempio, i due influencer si sono "dati da fare": se da un lato Chiara ha fatto il bagno con la piccola Vittoria (con tanto di accappatoi coordinati e griffati), Fedez si è divertito con il primogenito Leone. I due si stavano rilassando sul divano quando il rapper ha cominciato a sperimentare i filtri di Instagram: come sarà il bimbo quando crescerà?

Fedez scherza con Leone

Leone Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni da qualche mese ma sono già moltissimi coloro che si chiedono come sarà da grande, visto che fin da ora ha buone possibilità di diventare una star come i genitori. Capelli biondi, occhi azzurri, sorriso dolce ed espressione vispa: il primogenito di casa Ferragnez sembra essere destinato a fare strage di cuori. Il papà Fedez ama giocare con lui e proprio nelle ultime ore si è servito dei filtri Instagram per rivelare come sarà da grande. Ciuffo vaporoso perfettamente pettinato, barba incolta sul viso, labbra carnose e sguardo penetrante: la foto ritoccata è letteralmente impressionante.

Leone da grande

La foto di Leone da grande

Sebbene nella foto "da grande" Leone vanti un viso molto più maturo, è possibile riconoscere i suoi tratti distintivi. La reazione del bimbo appena si è visto in questa versione? Non si è riconosciuto affatto e ha addirittura sentito la necessità di spostare la telecamera. Il papà Fedez, invece, ha semplicemente commentato la Stories con il filtro con "Che paura". Il primogenito dei Ferragnez diventerà davvero così? Non resta che aspettare qualche anno, anche se la cosa certa è che sarà meraviglioso proprio come i genitori.