Coma_Cose, il significato dei tatuaggi di California e Fausto Lama I Coma_Cose, il duo milanese formato da California e Fausto Lama, ritornano al Festival di Sanremo 2023 con il brano L’addio. Hanno entrambi molti tatuaggi sul corpo, uno anche di coppia: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

A cura di Valeria Paglionico

I Coma_Cose, il due milanese formato da California e Fausto Lama (nomi d'arte di Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli), ritornano al Festival di Sanremo 2023 dopo il debutto di due anni fa con Fiamme negli occhi. Dal 7 all'11 febbraio saranno ancora una volta tra i Big in gara, sul palco dell'Ariston presenteranno il brano inedito intitolato L'addio. I due non sono solo legati da un rapporto professionale, sono anche fidanzati (e nella canzone sanremese parlano di un momento di crisi che hanno affrontato di recente e superato). Hanno la passione per i tatuaggi, non a casa ne hanno diversi sparsi su tutto il corpo, di cui anche uno di coppia: ecco cosa raffigurano e il loro significato.

Il tatuaggio di coppia

I due membri dei Coma_Cose sono fidanzati e per celebrare il loro amore hanno fatto un tatuaggio di coppia. Hanno avuto l'idea mentre riguardavano per la milionesima volta “Non ci Resta che Piangere”, il famoso film con Massimo Troisi e Roberto Benigni, e, ritrovandosi a discutere sulla surreale avventura dei due, hanno scelto il profilo caratteriale che gli piaceva di più e se lo sono lasciato imprimere sulla pelle. Ora sulla coscia hanno delle scritte simbiotiche, ovvero "Mario quasi 1500" e "Saverio quasi 1500", che fanno riferimento ai nomi dei protagonisti e agli anni in cui è ambientato il film.

Il tatuaggio sulla gamba di California

California, pseudonimo di Francesca Mesiano, ha un grosso tatuaggio sulla gamba destra, per la precisione sulla parte laterale del polpaccio. Raffigura un insetto che a primo impatto sembra essere un ragno stilizzato, anche se, considerando le ali, potrebbe essere una mosca o una falena. Sebbene la cantante non ne abbia mai rivelato il significato, i tattoo di animali simili solitamente vengono considerati un simbolo di protezione, saggezza e ingegno.

Il viso tatuato sul braccio di Fausto Lama

Fausto Lama, alias Fausto Zanardelli, ama i tatuaggi proprio come la fidanzata California e, sebbene ne abbia più pochi rispetto a lei, ha scelto dei disegni molto appariscenti. Il tattoo più in vista è quello che ha nella parte interna dell'avambraccio sinistro, raffigura il viso di Luigi Tenco con sotto la scritta "Lontano", il titolo di uno dei suoi brani. Così facendo, il cantante ha reso omaggio a una delle sue più grandi fonti d'ispirazione in campo musicale.

La farfalla sul braccio di California

California dei Coma_Cose ha le braccia ricoperte di tatuaggio, tra i più appariscenti c'è quello colorato che si è lasciata imprimere nella parte interna del gomito sinistro. Cosa raffigura? Una farfalla con le ali spiegate. Anche in questo caso non ne ha mai rivelato il valore simbolico dato al disegno ma di solito le farfalle vengono associate a vittoria e successo, dunque non si esclude che la cantante lo abbia fatto dopo aver superato una dura sfida.

Il serpente tatuato sul braccio

Sempre sul braccio sinistro, per la precisione poco sotto la farfalla, California ha tatuato anche un serpente con la bocca aperta, i denti aguzzi e la lingua biforcuta in vista. Qual è il suo significato? Il serpente solitamente è simbolo di forza, adattabilità, imprevedibilità ma anche di rinascita e rinnovamento. La cantante avrà scelto il disegno proprio per uno di questi motivi?

Il tatuaggio a forma di casa di California

Le braccia sono in assoluto la parte del corpo più tatuata di California. Sulla parte posteriore dell'avambraccio destro, ad esempio, ha un tattoo colorato e appariscente che raffigura una enorme villa stilizzata con lunghe scalinate, stanze segrete e intorno numerose nuvolette bianche. Nelle numerose interviste che rilascerà a Sanremo ne svelerà il significato?