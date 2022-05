Chiara Ferragni con i capelli extra ricci: cambia look per il nuovo shooting Chiara Ferragni ha cambiato drasticamente look per un nuovo servizio fotografico. Siamo sempre stati abituati a vederla spaziare tra capelli lisci e onde definite ma ora ha rivoluzionato il suo stile provando dei ricci vaporosi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è più attiva che mai sul fronte lavorativo: sono ormai lontani i tempi in cui era una semplice fashion blogger, ora è una imprenditrice di fama internazionale capace di "trasformare in oro" tutto ciò he tocca. Al di là dei successi professionali, è riuscita anche a costruire una meravigliosa famiglia con il marito Fedez, dal quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Sebbene documenti ogni dettaglio della sua quotidianità su Instagram, quando si parla di nuovi progetti riesce a mantenere tutto top secret. Nelle ultime ore, però, ha dato una piccola anticipazione del prossimo lavoro mostrandosi in una versione inedita.

Chiara Ferragni cambia hairstyle

Bustier total pink tempestato di cristalli, minidress di paillettes viola, abito color block e camicia crop col seno "disegnato" con gli Swarovski: Chiara Ferragni ha dato solo una piccola anteprima del suo nuovo shooting ma ha già dimostrato che sarà all'insegna del glamour. Il dettaglio che l'ha resa diversa dal solito? L'hairstyle. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli lisci o al massimo con le onde ma ora ha cambiato registro: ha provato dei ricci super vaporosi. Come le stanno? Divinamente e si preannunciano un vero e proprio must della prossima estate. In quante prenderanno ispirazione da lei in fatto di acconciatura?

Chiara Ferrangni con i capelli ricci

Le nuove acconciature di Chiara Ferragni

Quella con i capelli extra ricci non è stata l'unica acconciatura sfoggiata da Chiara Ferragni nell'esclusivo shooting, sui social ha lanciato un sondaggio ben preciso ai fan. Accanto all'album in cui ha condiviso le foto del set ha scritto: "I capelli per questi giorni, qual è il vostro hairstyle preferito tra questi?". Al di là della chioma effetto curly l'imprenditrice ha anche provato delle onde definite e delle beach waves dall'aspetto estremamente naturale, dando prova di grande ecletticità. Insomma, la Ferragni riesce sempre a reinventarsi senza perdere la passione per la moda: i suoi ricci diventeranno il must dell'estate?