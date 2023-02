La casa di Eros Ramazzotti con terrazzo e arredamento moderno Eros Ramazzotti si è esibito al Festival di Sanremo 2023 nel corso della quarta serata, il 10 febbraio, in duetto con Ultimo. Vediamo dove abita il noto cantante e com’è fatto la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Eros Ramazzotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti di maggior successo della musica leggera italiana nel mondo. Con più di 40 anni di carriera alle spalle, il famoso artista ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 nel corso della quarta serata, il 10 febbraio, in duetto con Ultimo. I due cantanti, di origine romana, si sono esibiti sul brano "Alba" e dopo aver visto lo spettacolo della 73esima edizione del Festival di Sanremo, scopriamo dove abita Eros Ramazzotti e com'è fatta la sua casa.

Eros Ramazzotti sul terrazzo

La casa di Eros Ramazzotti a Milano

Eros Ramazzotti, all'anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti, ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo lungo la sua carriera e la sua musica è ascoltata in tutti i continenti. Il cantante romano, classe 1963, ha lasciato la sua città natale per trasferirsi a Milano dove vivono anche la sua ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti.

Eros Ramazzotti in salotto

Non sono molte le immagini che Eros Ramazzotti condivide della sua quotidianità né dai suoi spazi più intimi. Le ultime foto della sua casa condivise sui social sono localizzate a Milano, quando il noto cantante era ancora sposato con la sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto due figli.

Il salotto di Eros Ramazzotti

Com'è fatta la casa di Eros Ramazzotti

Dagli scatti e i video condivisi sui social è possibile ammirare il terrazzo di casa di Eros Ramazzotti, che sorge in un palazzo storico del capoluogo meneghino. Si tratta di uno dei luoghi preferiti dal cantante che ha una grande passione per la natura e ha riproposto sul suo terrazzo di Milano un pezzo di angolo verde rigenerante e meditativo.

Eros Ramazzotti nello studio musicale

Non si ha la certezza che Eros Ramazzotti viva ancora nella casa con terrazzo a Milano ma la sua passione per la natura è confermata da alcuni post sul suo profilo Instagram. È probabile inoltre che Ramazzotti abbia in casa uno studio musicale dove dedicarsi alla sua musica.