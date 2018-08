AGGIORNAMENTO – Stando a informazioni raccolte da Fanpage.it la Diciotti avrebbe lasciato Lampedusa esclusivamente per "uscire" da acque territoriali italiane. Non è stato comunicato un porto sicuro di sbarco, né ci sono indicazioni sulle tempistiche con cui ciò avverrà.

Sembra sbloccarsi la situazione della nave della Guardia Costiera italiana Diciotti, che da 5 giorni ospita 177 migranti salvati in un intervento SAR nei pressi di Lampedusa (13 migranti erano già stati trasferiti perché in cattive condizioni di salute). Si tratta, come vi abbiamo raccontato qui nel dettaglio, di uno dei casi più complessi delle ultime settimane, per dinamica e responsabilità di Malta, che sembrano piuttosto chiare.

Il 14 agosto un barcone con a bordo 190 migranti era stato avvistato vicino alle coste di Malta, ma le autorità de La Valletta avevano deciso di non intervenire, limitandosi a monitorarne il passaggio e offrire assistenza (rifiutata, peraltro), giudicando il barcone non "in distress", ovvero non in condizioni di grave pericolo. All'imbarcazione era stato consentito di proseguire il viaggio verso l'Italia, nonostante per convenzione tutti i barconi che trasportano migranti siano da considerare inadatti alla navigazione. Insomma, invece di indicare al barcone un porto di sbarco, Malta ha lasciato che proseguisse il viaggio verso l'Italia, "esercitando il loro diritto di navigazione in mare aperto", come ha spiegato il ministro dell'Interno […] La nave con a bordo 190 migranti è così giunta nei pressi di Lampedusa: a quel punto la nostra Guardia Costiera ha giustamente ritenuto che si configurasse un evento SAR ed è intervenuta per prestare soccorso, trasbordando i migranti a bordo della Diciotti.

Il Governo italiano ha chiesto formalmente all’Europa di intervenire per redistribuire i migranti negli altri paesi Ue, con una nota ufficiale del ministro degli Esteri. Matteo Salvini ha minacciato di riaccompagnare i migranti in un porto libico, scrollando le spalle quando gli è stato fatto notare che si tratterebbe di un respingimento collettivo, pratica per la quale l’Italia ha già subito una condanna dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: “Si possono revocare le concessioni autostradali, possiamo anche cambiare le convenzioni internazionali, che hanno 50 anni, mentre il mondo è cambiato”.

Questa mattina, però, la Diciotti ha lasciato Lampedusa e sembra si stia dirigendo verso le coste italiane, dove i migranti dovrebbero essere autorizzati a sbarcare. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale e il Sindaco di Pozzallo spiega di non aver ricevuto comunicazioni dal Viminale, ma la nave della Guardia Costiera dovrebbe far rotta proprio verso la cittadina siciliana, dove i migranti sarebbero sistemati nell'hotspot in attesa degli sviluppi della situazione. Al momento, però, va sottolineato che non c'è ancora nessuna indicazione di un place of safety per lo sbarco.