Svitolina scoppia a piangere dopo il ritiro lampo: scene strazianti agli Australian Open Svitolina sognava di regalare un derby dei quarti tutto ucraino agli Australian Open contro Yastremka e invece è stata costretta al ritiro con Noskova dopo appena 3 game. Un epilogo straziante.

A cura di Marco Beltrami

Gli Australian Open sono finiti nel modo peggiore per Elina Svitolina. La tennista ucraina numero 23 del mondo è stata costretta al ritiro nella partita degli ottavi di finale contro Linda Noskova. È rimasta in campo solo pochi minuti la classe 1994 di Odessa prima di accusare un dolore forte che le ha impedito di proseguire il match, uscendo di scena tra le lacrime.

Una situazione insolita visto che la sfida era iniziata da circa un quarto d'ora con Svitolina che sin da subito ha iniziato ad accusare problemi. La sua avversaria infatti era in vantaggio per due game a zero, quando Elina ha chiesto e ottenuto l'intervento del fisioterapista per verificare le condizioni della sua schiena. Il trattamento è stato inutile, visto che l'ucraina ha giocato il terzo game, molto dolorante e con un servizio ben al di sotto delle sue potenzialità.

Svitolina costretta al trattamento alla schiena

Dopo aver chiesto nuovamente la pausa al giudice di sedia, inevitabile la decisione definita "straziante" dal commentatore ufficiale degli Australian Open Mark Petchey: Svitolina si è avvicinata all'avversaria e ha comunicato di non poter proseguire la partita degli ottavi, in lacrime. Dopo aver abbracciato Noskova, in tutta fretta ha preso il borsone e si è allontanata dal campo piangendo a dirotto fino all'uscita. Una scena davvero triste che ha colpito anche la sua avversaria: "Non era questo il modo in cui avevo programmato di vincere. Mi spiace per Elina e spero che guarisca presto".

Erano alte le aspettative di Svitolina che dopo aver saltato gli Australian Open 2023 per maternità era tornata al tennis in grande forma, conquistando i quarti del Roland Garros e le semifinali di Wimbledon. Salta così un eccezionale derby dei quarti di finale tutto ucraino contro Yastremska che avrebbe avuto una valenza speciale in questo momento storico.

L'ex tennista Petkovic, addetta alle interviste in campo aveva già capito tutto: "Le mie speranze mi hanno abbandonato quando il fisioterapista è apparso in campo perché so quanto sia resistente al dolore Elina Svitolina. Penso che preferirebbe tagliarsi una gamba piuttosto che chiamare il fisioterapista. Poiché è il quarto round di uno slam, ha provato di tutto ma è stato inutile".

Dopo il match, Svitolina molto provata ha parlato di cosa le accaduto. La tennista ucraina ha accusato un dolore improvviso e fortissimo alla schiena: "Mi è venuto uno spasmo, o non so esattamente cosa sia, ma come un dolore lancinante nel primo game negli ultimi due punti. Non potevo fare niente. Mi ha completamente bloccato la schiena. È solo molto triste".

Curioso come Svitolina non abbia avuto sentore del problema nel pre-partita: "Mi sono sentita un po' strana, ma è abbastanza normale. Ho già giocato un po' a tennis in questo torneo. Sai, al quarto round, hai un po' di rigidità da qualche parte. Niente di veramente speciale. Non sembrava un grosso problema. Questo penso di non averlo mai avuto prima, un dolore lancinante come questo. Avevo avuto alcuni dolori alla schiena prima, dovuti alla stanchezza del giorno successivo alla partita, ma questo è arrivato davvero dal nulla. Mi sentivo come se qualcuno mi avesse sparato alla schiena".