Sinner-Svajda oggi in TV agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Jannik Sinner sfida oggi Zachary Svajda nel secondo turno degli Us Open 2021. Il giovane tennista azzurro arriva a questa sfida dopo aver superato l’australiano Max Purcell. Il giovane americano ha invece battuto l’azzurro Cecchinato. Qui tutte le informazioni sugli orari e su dove vedere il match in TV e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner sfida oggi Zachary Svajda nel secondo turno degli Us Open 2021. Il giovane tennista azzurro arriva a questa sfida dopo aver superato l’australiano Max Purcell. (6-4 6-2 4-6 6-2 il punteggio finale.) L'altoatesino sfiderà un avversario a sorpresa, il giovanissimo americano che si è imposto su Marco Cecchinato al primo turno.

Sinner arriva dalla vittoria in quattro set contro Purcell, mentre Svajda, wild card e numero 716 del mondo, ha battuto a sorpresa proprio Cecchinato. Per l’altoatesino Svajda può rappresentare un'insidia non di poco conto. Qui tutte le informazioni per conoscere dove sarà disponibile la diretta televisiva della gara e dove poterla guardare anche in streaming.

US Open, dove vedere Sinner-Svajda in TV e streaming

Sinner contro Svajda è la sfida valida per il secondo turno degli Us Open 2021. Per assistere alla sfida dell'altoatesino sarà possibile collegarsi ai canali di Eurosport. In diretta streaming invece il match potrà essere seguito su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN così come Sky sulla piattaforma di Sky Go che trasmette la programmazione completa di Eurosport sui propri rispettivi canali.

Sinner agli US Open, orario e programma della partita contro Svajda

Il match tra Jannik Sinner e Zachary Svajda si giocherà in serata sul Court 10. Il programma delle gare di oggi, giovedì 2 settembre, inizierà a partire dalle ore 18:00. Il match di Sinner si giocherà dalle ore 20.00 (*orario stimato).

Chi affronterà il vincente di Sinner-Svajda, l'avversario nel tabellone

Sinner dovrà fare molta attenzione a Svajda che si è dimostrato essere un avversario imprevedibile e molto insidioso in diverse fasi del match (Cecchinato ne sa qualcosa). In palio c'è un posto ai sedicesimi di finale degli Us Open contro uno tra Monflis e Johnson che si sfideranno nella stessa giornata.