Rublev sfigurato dalla rabbia agli Australian Open poi ci scherza su: "Mi avete fatto quasi perdere" Rublev agli Australian Open si è reso protagonista di una vittoria sofferta contro Seyboth Wild in cui non sono mancati i momenti di tensione. A fine gara poi le battute al pubblico.

A cura di Marco Beltrami

Prima giornata di partite agli Australian Open e prime battaglie. Una di queste, forse la principale, è stata quella tra il numero 5 del mondo Rublev e il 78° giocatore del ranking Seboth Wild. Il russo, proprio come nel finale di 2023, ha vissuto momenti di grande rabbia e tensione, che sono sfumati nel post gara in un momento molto divertente con il pubblico, suo ex grande "nemico".

L'apice del nervosismo per Rublev è arrivato di fronte ad una magia del giocatore brasiliano. Andrey al termine di uno scambio molto duro, che probabilmente pensava di aver portato a casa, si è arreso ad un passante eccezionale del suo avversario che ha fatto passare la palla al lato della rete. Un colpo in stile Roger Federer che ha mandato in visibilio il pubblico, e spinto al limite il russo che ha iniziato a gesticolare in maniera veemente in direzione del suo angolo, lamentandosi probabilmente anche dei tifosi che si sono schierati apertamente dall'altra parte.

Fortunatamente per lui, alla fine, è arrivato un successo che gli ha permesso di cancellare l'amarezza e allontanare il fantasma di una possibile uscita di scena anticipata. E chissà che questa vittoria non gli permetta di ritrovare quella serenità un po' perduta nell'ultimo periodo. Quello che è certo è che Rublev comunque ha sfoderato il suo miglior sorriso al termine del confronto in occasione dell'intervista post-gara.

Infatti Rublev è tornato sul suo rapporto particolare con il pubblico. Simpaticamente ha scherzato sulla tendenza degli spettatori a tifare per il giocatore in svantaggio, affinché rimonti e allunghi la partita e lo spettacolo. Così è stato anche per lui, che se l'è vista brutta: "Quando qualcuno perde, il pubblico inizia a sostenerlo per avere una partita più combattuta. Il vostro sostegno oggi mi ha quasi fatto perdere il primo turno". Di fronte alle risate dei presenti poi la chiosa: "Ma io capisco. Grazie per supportare i giocatori che vi piacciono e per essere venuti a guardare il tennis".