Pavlyuchenkova tormentata agli Australian Open da tifosi ubriachi: “Urlavano e miagolavano” La tennista russa è stata sconfitta da Paula Badosa agli Australian Open. Pavlyuchenkova dopo il match si è lamentata per il comportamento troppo rumoroso di alcuni tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il programma della quarta giornata degli Australian Open era ricchissimo ed è diventato molto lungo perché disturbato dalla pioggia che ha rallentato il regolare andamento, in avvio. Tantissimi big in campo, e a qualcuno è toccato giocare su campi secondari. Questo destino lo hanno vissuto pure Paula Badosa e Anastasia Pavlyuchenkova. La tennista russa dopo l'incontro, che ha perso in due set, si è sfogata per l'atteggiamento di alcuni tifosi che le hanno reso la vita impossibile: "Mi hanno disturbato, urlavano e miagolavano".

Badosa e Pavlyuchenkova hanno giocato sul campo 6, sono entrate in campo dopo Cobolli, che ha battuto Kotov. La spagnola, al rientro alle gare dopo oltre sei mesi, è in una forma spaziale ed ha vinto in due rapidi set. 6-2 6-3 e qualificazione al terzo turno per Badosa. Fuori Pavlyuchenkova, che sperava sicuramente di fare più strada nel torneo.

La giocatrice russa al termine dell'incontro in conferenza stampa si è lamentata e non poco per il trattamento che ha subito durante l'incontro: "Era molto rumoroso, era praticamente come se fossimo al ristorante, la gente parlava, mangiava e beveva. Non so nemmeno se hanno guardato la partita".

Leggi anche Mirra Andreeva conquista la Rod Laver Arena con una risposta di una semplicità disarmante

Concetto già di per sé chiaro che però ha reso ancora meglio quando ha detto: "C'erano un paio di ragazzi, penso fossero ubriachi e abbiamo iniziato a urlare e a miagolare contro di me, forse perché ho un tatuaggio sulla gamba (è scritto meow che in inglese significa miao ndr.) o perché avevano bevuto qualcosa, è stato inquietante. Non è stato bello. Non ho problemi a giocare su campi esterni, ma questo era troppo rumoroso".

Il direttore del torneo Craig Tiley ha fatto costruire proprio in prossimità del campo 6 il Courtside Bar, che può ospitare fino a 400 persone. E quel bar su due piani è davvero a un passo da quel campo. Chi è all'interno può muoversi liberamente ed evidentemente un paio di avventori hanno dato fastidio a Pavlyuchenkova. La musica al bar viene trasmessa a un volume basso anche durante le partite, ma i tifosi possono muoversi liberamente nel bar, a pochi metri dal campo.

Anche Badosa, che ha vinto, si è lamentata del chiasso, anche se non ha subito molestie verbali: "Le due partite le ho giocate qui. Sicuro è molto rumoroso, ma molto rumoroso, ed è difficile concentrarsi. Non è molto comodo. Non posso ascoltare i consigli del mio team. Anche durante i punti è piuttosto rumoroso". L'idea del bar a bordo campo è bocciata.