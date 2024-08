video suggerito

Medvedev vince e dà una strana spiegazione, è geniale: “Stasera mi sentivo in un ristorante italiano” Daniil Medvedev ha sorpreso tutti dopo la vittoria agli US Open contro Marozsan con delle dichiarazioni molto particolari e un paragone con un ristorante italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è un po' d'Italia nella vittoria di Daniil Medvedev contro Fabian Marozsan agli US Open. Il tennista russo che nel prossimo turno se la vedrà contro l'azzurro Flavio Cobolli, ha tirato in ballo il Belpaese e in particolare i nostri ristoranti nell'intervista a fine match, in maniera inaspettata. Ancora una volta Medvedev ha deciso di sorprendere tutti con dichiarazioni particolari.

Medvedev tira in ballo il ristorante italiano dopo la partita degli US Open

Come definire infatti il match contro il giocatore ungherese? Il vincitore dell'edizione 2021 degli US Open ha paragonato l'andamento del confronto ad un'esperienza in un ristorante italiano: "Nella partita di oggi mi sono sentito come in un ristorante italiano. Il cibo è fantastico, il retrogusto è grande, ma la tua testa è come… (fa il gesto del trambusto nella testa, portando entrambe le mani in alto, ndr) così rumorosa". Medvedev insomma ha dovuto trovare contromisure a questa "confusione": "Tutta la partita mi dicevo cose tipo, ‘Prova a concentrarmi! Prova a concentrarti!' È stata una sensazione divertente".

Il riferimento è stato forse anche all'ambiente troppo rumoroso e dunque dell'impianto newyorchese che ha creato qualche problema a Medvedev. D'altronde si può ricondurre a questo anche il gesto effettuato al termine del match quando ha invitato tutti alla calma, con un'espressione "rilassata". Soddisfazione enorme comunque per il russo: "Sono riuscito a rimanere davvero solido, alcuni grandi momenti e sono davvero felice di essere al prossimo round".

Leggi anche Sinner verso il ritorno alla normalità agli US Open: batte facile Michelsen e vola al terzo turno

Medvedev affronterà Cobolli nel prossimo turno degli US Open

E ora per uno scherzo del destino Medvedev affronterà al terzo turno proprio un italiano, ovvero la 31a testa di serie Flavio Cobolli che in precedenza ha battuto Zizou Bergs 4-6, 6-3, 7-5, 6-3. Sarà il loro primo incontro nel circuito ATP. Chissà se anche questa volta Medvedev tornerà in un ristorante italiano.