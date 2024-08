video suggerito

Marco Bortolotti escluso clamorosamente dagli US Open, negato il visto: fatale un torneo in Iran del 2015 Marco Bortolotti, che avrebbe debuttato nel suo primo Slam in carriera, nel doppio con Flavio Cobolli è stato escluso dagli US Open perché gli Stati Uniti gli hanno negato il visto. “Una vicenda surreale” l’ha definita il tennista sui social. Paga amaramente un torneo disputato in Iran nel 2015. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Marco Bortolotti non potrà giocare l'US Open, gli è stato negato il torneo in cemento di Flashing Meadows: gli Stati Uniti non gli hanno concesso il visto per l'autorizzazione ad entrare nel Paese. Nemmeno i tentativi per averne uno d'urgenza attraverso il Consolato USA sono valsi a cambiare una situazione che il tennista ha definito in un post social "una vicenda surreale": sarebbe stato il suo primo Slam in carriera.

Il post di Bortolotti e l'esclusione dagli US Open: "dispiacere e incredulità"

La conferma che Marco Bortolotti non sarà presente agli US Open è arrivata dallo stesso tennista via social, in un lungo post Instagram: "Con profondo dispiacere e incredulità sono costretto a rinunciare agli Us Open 2024, causa negazione dell’Esta per aver giocato in Iran nel 2015 e successiva negazione del visto B1 perché, secondo il console, non era il visto corretto. Altre richieste di visto urgente non sono state accolte dal consolato Usa. Ringrazio tutte le persone che hanno provato invano ad aiutarmi in questa vicenda surreale. Manderò giù il boccone e ripartirò, come sempre".

Perché a Bortolotti è stato negato il visto da parte degli Stati Uniti

Marco Bortolotti non parteciperà agli US Open dove avrebbe giocato il doppio insieme all'altro italiano, Flavio Cobolli perché gli è stato negato l’ingresso nel Paese. Il motivo risalirebbe ad un episodio datato 2015, quando Bortolotti aveva partecipato ad un torneo, in Iran. Le autorità degli Stati Uniti, proprio a seguito di quella trasferta gli hanno negato il visto che si può richiedere attraverso l’Esta, il Sistema elettronico per l’autorizzazione grazie al quale si può viaggiare dall'Italia negli USA per periodi brevi, fino a 90 giorni. Tuttavia, il regolamento impone dei limiti: se dal 2011 in poi si sono fatti viaggi in determinati Paesi esteri, tra cui appunto l'Iran, non si può richiedere l'Esta, bensì un visto regolare di ingresso, rilasciato direttamente dal Consolato. Che ha negato il tutto a Bortolotti.