Mago Alcaraz agli Australian Open, il colpo è sorprendente: la panchina rivale può solo ridere Alcaraz ha sfoderato un colpo eccezionale nel match contro Gasquet: una difesa che è diventata un attacco, e che ha fatto ridere persino i rivali.

A cura di Marco Beltrami

Carlos Alcaraz giocherà contro Lorenzo Sonego nel secondo turno degli Australian Open. I due tennisti hanno esordito in modo molto diverso nel primo Slam stagionale: se l’azzurro ha vinto una battaglia contro Evans, il numero due al mondo ha superato con relativa scioltezza la grande gloria Gasquet, senza concedere set. L’esperto transalpino ha provato ad opporre resistenza soprattutto nel primo parziale, arrendendosi però allo strapotere fisico di Carlitos.

Solo nel primo set c'è stata incertezza, con Gasquet che ha sfoderato anche una serie di prodezze per tenere testa al suo giovane avversario che alla fine però l'ha spuntata 7-6. Da lì in poi non c'è stata più partita con Alcaraz che ha concesso tre game al sempreverde Richard, accedendo così al secondo turno. Divario fisico importante tra i due tennisti, con il secondo giocatore del ranking ATP che si è preso la scena soprattutto con un punto che ha guadagnato la copertina dell'incontro.

Nel primo set, su un turno di servizio dello spagnolo, Gasquet con grande esperienza ha anticipato la risposta. Ne è venuta fuori una soluzione sorprendente per l'avversario e molto angolata. Alcaraz che probabilmente pensava di aver già fatto il punto con il servizio ha dovuto poi sfoderare un guizzo per recuperare e ha risposto con un colpo difensivo ad effetto, il classico Chop. Ne è venuto fuori un capolavoro, con la palla che ha assunto una traiettoria velenosa che ha lasciato di sasso il povero Gasquet che si era andato a prendere la rete sperando di chiudere.

Se quest'ultimo si è girato e con un'espressione rassegnata è tornato in posizione, il suo angolo ha reagito in modo curioso. Diversi collaboratori del francese si sono lasciati andare ad una risata, a sottolineare l'impotenza del loro giocatore di fronte ad una magia del genere. Con Alcaraz in campo tutto è possibile.