Lokoli paralizzato da un attacco di crampi, la sportività di Gaio è commovente: partono applausi La partita di tennis tra Lokoli e Gaio delle qualificazioni degli Australian Open è finita in modo incredibile. Perché il francese ha avuto un violentissimo attacco di crampi. Sportivissimo il tennista italiano.

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open sono in assoluto uno dei tornei più duri da giocare. Le condizioni sono durissime, fa un caldo asfissiante, si è all'inizio della stagione e a ogni edizione ci sono dei tennisti che pagano pesantemente pegno. Così è stato nel primo turno del torneo delle Qualificazioni per il francese Laurent Lokoli che ha avuto un attacco di crampi tremendo, che si è paralizzato. Il gioco si è fermato subito, a soccorrerlo è stato il suo avversario l'italiano Federico Gaio, vero campione di sportività. Il francese poco dopo è stato costretto al ritiro.

Lokoli e Gaio si sono sfidati nelle Qualificazioni, entrambi sono giocatori di buon livello e ambivano al posto nel tabellone principale degli Australian Open. Partita equilibrata, un set per parte e si decide tutto al terzo. Chi lo vince passa il turno. Lokoli ha fatto subito il break, si è sul 40-40 quando Gaio grazie a un errore dell'avversario ottiene una palla break, il francese improvvisamente finisce preda di un tremendo attacco di crampi. Fermo, immobile, non riesce a muoversi. Si tocca le braccia, poi le mani, anche le gambe non vanno.

La partita diventa secondaria. Il giudice di sedia scende rapidamente, Gaio attraversa il campo, si avvicina al rivale che non riesce a muoversi. La procedura in questi casi è standard. Bisogna naturalmente soccorrere l'infortunato. Gaio fa di più perché è al fianco di Lokoli, che non riesce a muovere né le braccia né le gambe, e nemmeno le mani. La partita diventa l'ultimo dei suoi pensieri. La sedia arriva, il giocatore viene fatto sedere all'ombra. Lì vicino c'è sempre l'italiano che prova a confortarlo.

L'incontro riprende poco dopo. Lokoli ringrazia Gaio per la comprensione ma soprattutto per il genuino apporto, cancella la palla break, tiene il servizio e vola sul 2-0, ma da quel momento in poi non vince più un game e sul 3-2 per l'italiano Lokoli si ritira. Gaio passa il turno, ma vince soprattutto il premio per la sportività.

Lokoli dopo qualche ora su X ha postato una sua foto, nella quale sembra ancora visibilmente scosso, e ha soprattutto spiegato cosa gli era successo, e le parole sono forti: "Il mio corpo si è spento improvvisamente. Grazie per i messaggi gentili. Ho avuto i crampi. Non potevo nemmeno muovermi in avanti. Sono deluso, ho spinto fino in fondo, ma il mio corpo oggi non poteva farne di più".