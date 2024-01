L’irrefrenabile gioia di Jasmine Paolini, che vola agli ottavi degli Australian Open Per la prima volta in carriera Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. Paolini lunedì affronterà la russa Kalinskaya. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Dopo Jannik Sinner, ha raggiunto gli ottavi di finale degli Australian Open anche Jasmine Paolini. L'Italia festeggia anche in campo femminile e in vista c'è anche la possibilità di volare fino ai quarti. Paolini ha sconfitto Blinkova in due set e ora sfiderà la russa Anna Kalinskaya.

Per classifica era favorita Jasmine Paolini, che zitta zitta si è presentata a Melbourne con la testa di serie numero 26. L'azzurra avrebbe dovuto trovare Rybakina, finalista un anno fa, ma la kazaka è stata clamorosamentesconfitta in una partita pazza da Blinkova in un tie-break da record e durato oltre mezz'ora. Blinkova si è presentata alla sfida con Paolini, che si è imposta in due set. Il primo è stato equilibrato, si è chiuso al tie-break, e stavolta Blinkova l'ha perso. Nel secondo la russa si porta sul 4-1, ma poi è venuta meno, sotto i colpi di Jasmine e forse ha pagato pure la stanchezza della battaglia con Rybakina.

Fatto sta che Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale per la prima volta in una prova dello Slam e può guardare con fiducia al futuro, perché lunedì quando tornerà in campo se la vedrà con la russa Kalinskaya, che nel primo match di giornata ha liquidato Sloane Stephens. Il tabellone in questo quarto è apertissimo e in ogni caso ci sarà una semifinalista a sorpresa, l'altro ottavo è quello tra la cinese Zheng e la francese Dodin.

Queste le sue parole a caldo: "Sono molto felice, questo è il mio primo quarto turno Slam. Amo l’Australia, mi sento come se tutto fosse bello qui, vi amo. Dopo il primo set mi sono rilassata un po', poi ho cercato di concentrarmi su cosa dovevo fare in campo a quel punto, sul 4-1. Mi piace molto il cemento, tutti mi dicevano che potevo giocare bene anche su questa superficie. Un match dopo l’altro, un anno dopo l’altro ho cominciato a sentirmi meglio, lo adoro ora".

Vincendo questa partita Paolini sa già che scalerà ulteriormente la classifica e si isserà almeno fino alla 24ª posizione mondiale, dovesse battere pure Kalinskaya raggiungerebbe il primo quarto Slam della carriera e salirebbe fino al numero 22.