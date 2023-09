Le prime parole di Berrettini dopo l’infortunio agli US Open, il futuro è ancora un’incognita Matteo Berrettini dopo l’infortunio agli US Open è ancora in attesa dei risultati degli esami. In un post su Instagram è tornato a parlare.

Cosa si è fatto Berrettini? Quanto è grave l'infortunio rimediato agli US Open dal tennista italiano? Dopo giorni di silenzio Matteo è tornato a parlare mettendo per un attimo da parte la grande amarezza per il nuovo periodo di stop forzato alle porte. Lo ha fatto alla sua maniera, con schiettezza, dimostrando di non conoscere ancora l'entità del problema fisico.

Dovevano essere i "suoi" US Open, e invece Matteo Berrettini è uscito di scena nel peggiore dei modi. Un infortunio in campo lo ha messo ko nel secondo set della complicata partita contro Rinderknech quando era sotto 6-4, 5-3. Una serata maledetta per l'azzurro che ha fatto i conti con una torsione innaturale della caviglia. Un dolore fortissimo e immediato certificato da quell'urlo tremendo, con l'inevitabile ritiro. Grande preoccupazione poi dopo l'addio all'impianto su una sedia a rotelle. Da quella scena in poi sia Matteo che il suo staff si sono chiusi in silenzio senza parlare dell'entità dell'infortunio.

A distanza di alcuni giorni, ecco che Berrettini è tornato a "mostrarsi" sul suo profilo social. Un post con l'immagine di lui dolorante e sconvolto dall'amarezza che si sottopone in panchina alle cure del fisioterapista. Le parole sono improntate alla delusione, con il punto della situazione. Ci vorrà ancora del tempo per capire la situazione della sua caviglia e se sarà necessario un periodo di riposo forzato importante come sembrava inizialmente.

Queste le sue parole: "Di certo speravo di concludere i miei US Open in un modo diverso. Lavoro a stretto contatto con medici esperti da quando ho lasciato il campo. Stiamo aspettando i risultati degli esami per determinare i prossimi passi. Grazie mille per tutti i messaggi, presto fornirò un ulteriore aggiornamento". Il tutto accompagnato anche dall'emoticon del "martello" a sottolineare la volontà di non mollare. Al momento però, a prescindere dall'esito dei test, sembra davvero impossibile che Berrettini possa prendere parte alla Coppa Davis in programma a metà settembre.