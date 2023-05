La sfortuna le ha tolto tutto nel tennis, si reinventa influencer: “Il mio corpo chiedeva riposo” Sofya Zhuk dopo aver vinto l’edizione juniores di Wimbledon con le stigmate di grande promessa, a ridosso della 100a posizione al mondo, ha deciso di dare una svolta particolare alla sua vita.

A cura di Marco Beltrami

Se tutto fosse andato come da copione Sofya Zhuk oggi sarebbe una delle protagoniste annunciate del Roland Garros ormai alle porte. E invece questa giovane tennista russa è stata costretta ad appendere almeno per ora la racchetta al chiodo, dopo essere stata bersagliata dalla sfortuna. La classe 1999 si è dovuta reinventare e ha deciso di dare una svolta particolare alla sua vita.

Cresciuta tennisticamente in Belgio Zhuk sembrava avere davanti una carriera eccezionale. A 13 anni il trionfo nel famoso torneo italiano Avvenire, fucina di futuri campioni, e due anni dopo il successo contro ogni pronostico a Wimbledon juniores. Al suo attivo anche il tabellone principale di Roland Garros e US Open, e la migliore classifica con la 116a posizione WTA e la prospettiva di entrare nella top 100 a 18 anni. Poi però tutto è cambiato, a causa degli infortuni che l'hanno spinta a gettare la spugna. Soprattutto i problemi alla schiena che l'hanno tormentata.

Nella sua ultima intervista Sofya ha raccontato: "Il mio corpo aveva bisogno di riposo. Ero così in difficoltà che nemmeno i dottori mi curavano – riporta Sportbild – Normalmente non digerisco le proteine, quindi i dischi delle mie vertebre si comportano come quelli di un sessantenne. Ho sempre giocato con un dolore terribile, amavo il tennis ma dovevo pensare alla mia salute".

A 23 anni, dopo aver riscontrato un notevole successo come influencer sui social, con l'attività di modella, Zhuk ha deciso di aprire un canale sul portale erotico Onlyfans. Qui pagando un canone mensile, gli abbonati possono vedere foto e contenuti anche dell'ex tennista che attualmente vive a Miami e sfoggia un tenore di vita molto alto. Tutto questo però per lei non era abbastanza: "Ragazzi, il momento che tutti stavate aspettando è finalmente arrivato! Ci sarà molto materiale interessante". Questa la sua promessa, con un chiarimento però: "Non sarò mai completamente senza vestiti".

E pensare che proprio nei prossimi giorni la sua ultima avversaria in campo, ovvero la connazionale Anna Blinkova (24) giocherà il Roland Garros. La sua carriera è continuata dopo Wimbledon 2015, quella di Zhuk solo brevemente, prima di una svolta radicale.