video suggerito

Berrettini-Fritz oggi agli US Open, quando gioca: a che ora e dove vedere le partite degli italiani in campo Berrettini-Fritz è la partita di cartello del secondo turno degli US Open in programma oggi. In campo anche Musetti contro Kecmanovic. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e orario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Berrettini-Fritz è la partita di cartello del programma di oggi degli US Open. Il tennista italiano numero 44 al mondo e reduce dalla vittoria su Ramos Vinolas affronta l'americano numero 12, nel secondo turno in programma non prima delle 2:30 ora italiana. lI vincitore se la vedrà con uno tra Humbert e Comesana al terzo turno. In campo tra gli italiani anche Musetti, 18 giocatore del ranking ATP che giocherà contro Kecmanovic (numero 54) non prima delle 20:30 ora italiana. Le partite di Berrettini e Musetti saranno trasmesse in TV in chiaro su Supertennis, con diretta anche su Sky. Streaming sul sito di Supertennis, e sull'app Supertennix, Sky GO e NOW.

A che ora gioca Berrettini contro Fritz agli US Open

La partita tra Berrettini e Fritz è in programma nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, non prima delle 2.30. Si tratta della seconda sfida che si giocherà sul campo Louis Armstrong, a seguire quella tra Azarenka e Burel che inaugurerà il programma serale. In caso di prolungamento del match anche la sfida tra il tennista italiano e quello americano inizierà in ritardo.

Oggi in campo anche Musetti: orario e programma

Musetti giocherà oggi contro Kecmanovic sul campo numero 5 di Flushing Meadows. L'orario della partita è indicativamente le 20:30 italiane, a seguire due match in programma precedentemente sullo stesso impianto, ovvero Krueger-Lehecka e Dart-Kostyuk. L'inizio di Musetti-Kecmanovic potrebbe variare se le sfide citate dovessero prolungarsi.

Dove vedere Berrettini-Fritz in tv e streaming

Dove vedere Berrettini-Fritz in TV? La partita del secondo turno degli US Open si potrà vedere in chiaro su Supertennis, sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Sempre su Sky, diretta sul canale Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Per quanto concerne lo streaming si potrà seguire sul sito di Supertennis, sulla piattaforma Supertennix e poi sull'app Sky GO per gli abbonati Sky e la piattaforma live on demand NOW.

I precedenti tra Berrettini e Fritz

Taylor Fritz rappresenta una bestia nera per Matteo Berrettini. Tre i precedenti tra i due tennisti tutti a favore dell’americano che si è imposto nel 2019 in Coppa Davis, nel 2021 a Indian Wells e infine nel 2023 in United Cup.

I precedenti tra Musetti e M. Kecmanovic

Musetti e Kecmanovic si sono affrontati già tre volte in carriera con il bilancio che è di 2-1 in favore del tennista italiano. Quest’ultimo si è imposto a Napoli e al Masters 1000 di Monte-Carlo, con l’unica sconfitta che risale alle semifinali della scorsa Coppa Davis, con il serbo che s’impose 2-1.