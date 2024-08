video suggerito

Jasmine Paolini disorientata, vince su Pliskova ma la partita dura solo 3 punti: “Non so cosa dire” Jasmine Paolini vola al terzo turno degli US Open dopo il ritiro lampo di Pliskova. Molto dispiaciuta la tennista italiana per la sua avversaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

112 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jasmine Paolini ha raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno degli US Open, ma lo ha fatto in un modo particolare. La sua partita del secondo turno contro Karolina Pliskova è durata infatti appena 3 punti: la giocatrice ceca è stata costretta al ritiro per un infortunio che è sembrato tutt'altro che leggero. Disorientata Jasmine, che si è mostrata sinceramente dispiaciuta per le sorti della sua avversaria prima di sfoderare il suo sorriso contagioso.

Paolini al terzo turno degli US Open dopo il ritiro lampo di Pliskova

La finalista degli US Open 2016 ed ex numero uno al mondo si è fatta male nel corso del primo game. Dopo uno spostamento laterale ha accusato una fitta nella parte bassa della gamba sinistra. Inutili le cure del fisioterapista per Pliskova che è stata costretta a ritirarsi dolorante nella zona della caviglia. Una situazione che ha lasciato di stucco sia il pubblico che la numero uno del tennis italiano che non si era accorta di nulla in campo, ed era infatti già pronta a giocare il punto successivo.

Le parole di Jasmine dopo la vittoria per ritiro agli US Open

Jasmine è apparsa molto colpita da quanto accaduto, e infatti durante l'intervista ha fatto fatica a trovare le parole giuste. Grande correttezza comunque da parte di Paolini: "Vincere così è molto triste, mi auguro che Karolina recuperi presto e che non sia niente di grave. Lasciare il campo così è brutto. Non so cosa dire, non abbiamo giocato e non è bello per il tennis spero di rivederla velocemente in campo".

Leggi anche Sinner verso il ritorno alla normalità agli US Open: batte facile Michelsen e vola al terzo turno

È grande anche la gioia per il raggiungimento del terzo turno degli US Open per la prima volta in carriera. Jasmine Paolini non lo nasconde: "Finalmente ce l'ho fatta e tutto il lavoro che abbiamo fatto sta pagando, sono felicissima". E quando finalmente l'azzurra ha sfoderato il suo proverbiale sorriso, ecco che l'interlocutore ha chiesto il suo segreto per essere sempre positiva: "Bisogna sempre vedere il bicchiere mezzo pieno. Non mezzo vuoto. Cerco di ripetere a me stessa che sono in una buona posizione e faccio ciò che amo. Non c'è motivo di lamentarsi o di essere triste. Perché penso di essere fortunata. È quello che mi ripeto quando ci sono brutte giornate. Le brutte giornate sono normali, sai. È la vita. Mi ricordo sempre che sono fortunata."