Jack Draper vomita in campo dopo aver vinto una maratona di cinque set agli Australian Open Il match di primo turno degli Australian Open tra Draper e Giron è stato durissimo. Dopo aver vinto in cinque set l'inglese ha avuto problemi di stomaco ed ha vomitato in campo.

Gli Australian Open sono uno dei tornei più duri in assoluto da giocare. Le condizioni atmosferiche possono essere un avversario quasi insormontabile. Caldo e umidità delle volte sono più complicati di un match con Djokovic o Alcaraz. Di tennisti che in passato hanno avuto problemi c'è un lungo elenco, c'è chi in campo è addirittura collassato. Jack Draper invece dopo aver superato il primo turno ha vomitato, sotto gli occhi dell'arbitro e del suo avversario, che è stato invitato dall'inglese a sbrigarsi per la stretta di mano perché il tennista non riusciva a trattenersi più.

Jack Draper è un ragazzo dal sicuro talento, il 2023 sembrava l'anno in cui doveva sbocciare ma un infortunio lo ha tenuto a lungo fuori. Il finale di stagione è stato eccellente, in quest'avvio di 2024 ha centrato subito una finale (persa contro Lehecka ad Adelaide) e a Melbourne è una delle mine vaganti. Draper ha sfidato Giron, giocatore americano non fenomenale ma ostico. Match lottato, punto a punto, che si è deciso al quinto set. L'inglese si è imposto per 6-2 e si è qualificato per il secondo turno, affronterà l'americano Tommy Paul.

Dopo aver sfruttato il matchpoint Draper si fionda verso la rete, dove aspetta l'avversario. Giron è abbacchiato per la sconfitta, deluso per il ko al quinto e lentamente raggiungere le rete. Draper sembra quasi spronarlo a muoversi, in genere chi vince attende l'avversario. Ha un buon motivo per andare di fretta il britannico che dopo aver saluto Giron si fionda verso il bordo campo, dove vicino alla sua sedia c'è una sorta di cestino dove finisce per vomitare.

Non il finale di giornata che poteva immaginare né tantomeno desiderare Draper, che così in poco tempo, ahi lui, conquista le copertine non per il successo in sé ma per questa situazione poco piacevole. Si rimetterà e presto e sarà pronto per scendere in campo giovedì contro Paul.