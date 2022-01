Italia all’Atp Cup di tennis, dove vedere Berrettini e Sinner martedì in TV: gli orari L’Italia disputa contro la Russia martedì 4 gennaio il secondo incontro del Gruppo B della ATP Cup 2022. Gli incontri inizieranno a partire dalla mezzanotte. In campo prima Sinner e poi Berrettini.

A Sydney già dal 1° gennaio si sta disputando l'ATP Cup 2022. L'Italia, inserita nel Gruppo B, è una delle favorite, ma ha iniziato male il torneo, prendendo all'esordio contro l'Australia padrona di casa. Ora gli azzurri non possono più sbagliare e contro la Russia devono assolutamente vincere. In campo Sinner e Berrettini, che potrebbe essere impiegato poi anche nel doppio. Gli incontri si disputeranno a partire dalla mezzanotte di martedì 4 gennaio.

Atp Cup, dove vedere Italia-Russia in TV: orari e programma delle gare

La Russia soffrendo ha sconfitto 2-1 la Francia, mentre l'Italia ha perso contro l'Australia nella prima giornata. Dunque sarà già determinante la sfida con i russi, che hanno vinto la finale della ATP Cup lo scorso anno. Gli incontri si disputeranno nella notte italiana. Perché si partirà alla mezzanotte di martedì 4 gennaio (le 11 del mattino in Australia). Prima toccherà a Sinner e Safiullin, a seguire Berrettini e Medvedev. SuperTennis, con il commento di Giorgio Spalluto, trasmetterà integralmente e soprattutto in esclusiva gli incontri tra Italia e Russia in diretta TV sul canale 64 del digitale terrestre. Mentre in streaming si potranno vedere su SuperTenniX e supertennis.tv.

A che ora gioca Sinner-Safiullin e dove vederlo in TV e streaming

Sarà Jannik Sinner ad aprire il programma di giornata. A mezzanotte l'italiano sfiderà Roman Safiullin, giocatore di terza fascia che è stato selezionato dopo i contagi di Rublev e Karatsev. SuperTennis, canale 64 del digitale, manderà in onda l'incontro in diretta TV, e sono previste anche delle repliche nel corso della giornata.

Dove vedere Berrettini-Medvedev in tv e streaming: l’orario del match

Quando terminerà l'incontro di Sinner giocheranno Daniil Medvedev, numero 2 ATP, e Matteo Berrettini. Quindi approssimativamente non si inizierà prima delle 2:00. Una sfida di alto livello tra due top ten. Anche Sky detiene i diritti della ATP Cup, ma gli incontri dell'Italia della fase a gironi sono un'esclusiva Sky. Al termine di Berrettini-Medvedev si disputerà l'incontro di doppio, che potrebbe essere determinante.