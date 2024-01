Il raccattapalle non conosce il regolamento, fa una follia all’Australian Open: Khachanov esplode Raramente si è vista una cosa del genere a questi livelli: durante il match di terzo turno dell’Australian Open tra il russo Khachanov e lo statunitense Kovacevic, un raccattapalle ha fatto qualcosa di assolutamente folle, dimostrando di non conoscere il regolamento del tennis. A quel punto il moscovita è esploso con l’arbitra, che si è trovata impotente. Ci ha pensato il suo avversario a risolvere la situazione con grande fairplay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Karen Khachanov ha onorato il pronostico e si è qualificato per il terzo turno dell'Australian Open, battendo in quattro set lo statunitense Aleksandar Kovacevic: il tennista russo, che a Melbourne può gareggiare a condizione che non rappresenti il suo Paese in conseguenza della guerra in Ucraina, ha avuto un passaggio a vuoto solo nel terzo set, poi ha chiuso agevolmente 6-3 al quarto, in due e ore e mezza di gioco. Il match ha peraltro vissuto un momento raramente visto a questi livelli, a causa del grossolano errore di un raccattapalle, che evidentemente non conosceva il regolamento e ha afferrato una palla al volo senza farla rimbalzare, costringendo l'arbitra ad annunciare che il punto si sarebbe dovuto rigiocare e facendo così esplodere Khachanov.

Avanti un set e un break, il 27enne moscovita sul 2-1 difendeva una pericolosa palla del contro break per Kovacevic ed in effetti l'aveva anche annullata con un bel servizio esterno sul quale l'americano nulla aveva potuto se non mettere la racchetta e spedire la risposta in corridoio vicino la rete. Il problema è che proprio a un passo dal punto in cui stava per cadere la pallina era appostato il raccattapalle, che ha pensato bene di esibirsi in una presa al volo. Per regolamento, per poter attribuire un punto bisogna constatare dove è rimbalzata la pallina, anche se questa è palesemente fuori come in questo caso.

"Let, replay the point", ha correttamente chiamato la giudice di sedia, scatenando la reazione dell'incredulo Khachanov: "È fuori lì! Dov'è la regola?". "Deve farla rimbalzare", ha provato a spiegargli l'arbitra, mentre il russo insisteva facendo leva sul fatto che la risposta di Kovacevic fosse chiaramente fuori: "Non importa!". A quel punto ci ha pensato con grande sportività lo stesso statunitense a rimettere le cose a posto, concedendo lui il punto al suo avversario. "Glielo dai tu? A me non è permesso farlo a meno che non lo concede lui", ha ribadito la giudice di sedia all'ancora agitato Khachanov.

"Dopo mostrami la regola", ha insistito quest'ultimo, non del tutto soddisfatto della conclusione della vicenda a proprio vantaggio. Ristabilito l'ordine, l'arbitra ha fatto capire al pubblico cosa stava succedendo: "Signore e signori, anche se la palla non è rimbalzata sul campo, Mr Kovacevic sta concedendo il punto a Mr Khachanov", ha annunciato tra gli applausi degli spettatori. Il momento è stato decisivo, visto che poi il russo ha tenuto il servizio portandosi 3-1, viatico al successo nel secondo set per 6-3 che ha messo il match in discesa. Adesso Khachanov è atteso al terzo turno dal match contro il ceco Machac, che lo vedrà ancora favorito dal pronostico.