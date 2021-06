Sky allarga ulteriormente la sua proposta di canali sportivi con l'avvento di Sky Sport Tennis. Dal 28 giugno, in occasione del prestigioso torneo di Wimbledon, sulla piattaforma satellitare, al 205, inizierà ufficialmente la nuova avventura del canale dedicato a questo sport. Saranno raccontate le imprese dei grandi campioni e il momento d'oro del tennis italiano. Ben 10 atleti nella top 100 e la necessità di far entusiasmare ulteriormente il pubblico.

Dopo l’ATP 500, del Queen's, Sky Sport Tennis trasmetterà il torneo di Wimbledon e poi gli altri grandi eventi come gli ATP Masters 1000 fino ad arrivare al più atteso di tutti, le Nitto ATP Finals, che si svolgeranno in Italia, a Torino. A completare la programmazione anche le tappe del World Padel Tour 2021, con tutto il meglio dello sport che sta facendo impazzire gli italiani. A partire dal 1° luglio, quindi, Sky avrà una nuova proposta e una nuova numerazione di canali sportivi.

La nuova numerazione di canali sportivi: la novità è il tennis

Dal 200 al 209, infatti, sarà possibile trovare lo sport di Sky su 10 canali, tra conferme e grandi novità. Gli stessi canali saranno visibili anche in streaming su NOW. Oltre a Sky Sport 24 che sul 200 garantirà tutta l'informazione di Sky 24 ore su 24, Sky Sport Uno (201) che è il canale dedicato ai grandi eventi, Sky Sport Calcio (202) che sarà la casa della Serie A con tre partite in co-esclusiva più i match di Serie B e Sky Sport Football (203) che garantirà la visione delle gare del calcio internazionale (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), oltre che delle coppe europee (Champions League, Europa League e Europa Conference League).

Sky Sport Arena (204) sarà poi il canale del golf, del rugby, dell’atletica leggera, della Major League Baseball, della pallanuoto, della pallamano, del volley e del grande basket internazionale, la grande novità sarà rappresentata proprio la nuova Sky Sport Tennis al canale 205. Sul 206 c'è poi Sky Sport Action mentre sul 209 Sky Sport NBA continuerà ad avere un canale tutto suo con lo spettacolo di tutto il basket americano.