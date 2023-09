Djokovic-Medvedev in finale agli US Open: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Daniil Medvedev e Novak Djokovic si affronteranno stasera nella finale degli US Open, l’ultima prova Slam del 2023. Il match inizierà non prima delle ore 22:30 e sarà trasmesso in TV da Supertennis.

A cura di Alessio Morra

Dopo due anni Medvedev-Djokovic è ancora la finale degli US Open, l'ultima prova del Grande Slam del 2023. La finale di New York si disputerà stasera alle ore 22 italiane (le 16 locali). Una finale molto attesa, anche se il russo ha rovinato la festa degli organizzatori che speravano di avere un'altra finale tra Alcaraz e Djokovic. Ma Medvedev ha fatto fuori lo spagnolo che ha perso la prima posizione ATP. Djokovic-Medvedev si disputerà stasera, domenica 10 settembre alle ore 22:30. Diretta TV in chiaro su Supertennis e in streaming su Supertennix.

US Open che ora gioca Medvedev contro Djokovic orario e programma

La finale del torneo maschile degli US Open chiuderà le prove Slam 2023 e sarà disputata da Daniil Medvedev e Novak Djokovic. L'incontro si terrà stasera e non inizierà prima delle ore 22:00. L'orario sarà quello, perché anche in America hanno messo il tetto e quindi anche in caso di pioggia si giocherà lo stesso.

Dove vedere Medvedev-Djokovic n diretta TV e streaming

Supertennis ha acquistato i diritti televisivi degli US Open e ha riportato in modo integrale un torneo Slam in chiaro (in Italia) dopo 24 anni. La finale tra Djokovic e Medvedev si potrà seguire in TV sul canale 64 (o su Sky al 216). Diretta streaming su SupertenniX. Telecronaca di Fares.

I precedenti tra Medvedev e Djokovic

Questo sarà addirittura il quindicesimo confronto tra il tennista russo e quello serbo, che conduce per 9-5. L'ultimo match lo ha vinto Medvedev, a inizio marzo, quando batté in due set Djokovic. Il trend è molto positivo per il serbo, che però di sicuro ricorda che Medvedev è stato l'uomo che gli ha impedito di realizzare il Grande Slam nel 2021.

Quale sarà il prossimo torneo di Alcaraz, Djokovic e Sinner

Djokovic, che vuole lo Slam 24, così come Sinner e Alcaraz darà forfait per la Coppa Davis. Il serbo non è stato nemmeno convocato per la Laver Cup e tornerà in campo tra un mese nel torneo di Shanghai. Situazione che potrebbe essere identica per Alcaraz e Sinner, al massimo in campo nel 1000 cinese, che torna dopo quattro anni.