Djokovic e Alcaraz si allenano insieme a Torino per le ATP Finals: il livello è impressionante Djokovic e Alcaraz hanno regalato spettacolo in allenamento a Torino prima delle ATP Finals. Un livello di gioco impressionante con punti eccezionali.

A cura di Marco Beltrami

Lo spettacolo delle ATP Finals è già iniziato. In attesa delle partite della fase a gironi del torneo di Torino Djokovic e Alcaraz, così come gli altri campioni partecipanti, si sono concessi un allenamento insieme. Il numero uno e il numero due del mondo hanno condiviso il campo per un po' di tempo regalando uno spettacolo di altissimo livello.

Proprio come accaduto in occasione del Masters di Parigi, vinto dal serbo, i due giocatori hanno deciso di lavorare in coppia. Atmosfera molto rilassata in campo con Djokovic e Alcaraz che si sono intrattenuti a parlare con i rispettivi coach prima di iniziare a fare sul serio. Dopo il riscaldamento ecco un piccolos how regalato agli addetti ai lavori e spettatori presenti. Infatti Nole e Carlitos hanno giocato una vera e propria partita, sfruttando il tempo a disposizione.

Djokovic ha vinto il primo set 6-1, con Alcaraz che si è riscattato nel secondo con un vantaggio di 3-2. Poi però purtroppo è arrivato il "gong" del tempo scaduto: bel saluto tra i due tennisti che hanno lasciato il campo ai loro colleghi, e in primis ad Alexander Zverev che ha salutato tutti con affetto. Cosa si è visto dunque in campo? Uno spettacolo eccezionale, confermato da un video registrato e pubblicato su Tennis TV. Scambi con velocità supersonica e vincenti di livello altissimo.

Leggi anche Sinner nel girone di Djokovic alle ATP Finals 2023: quando si gioca

Senza la pressione del risultato sia Djokovic e che Alcaraz hanno lasciato andare il braccio. Sono stati loro i primi a riconoscere il valore e la qualità degli scambi, con cenni di approvazione, applausi e sorrisi. Non è mancata anche una giocata acrobatica da parte del giovane talento murciano. Arrivederci ora in campo nel torneo vero e proprio, con Nole e Carlos che non potranno incrociarsi nella prima fase delle Finals. Se il primo è stato inserito nel gruppo verde, con Sinner, Rune e Tsitsipas, il secondo se la vedrà con Zverev, Medvedev e Rublev.

Chissà se poi i due battistrada del ranking ATP se la vedranno nella fase ad eliminazione diretta. Il bilancio per ora è in assoluta parità con due successi per parte. A giudicare da quanto visto oggi ci sarà da divertirsi.