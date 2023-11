Cosa succede se Sinner vince o perde contro Djokovic alle ATP Finals: chi va in semifinale Jannik Sinner sfida Novak Djokovic alle ATP Finals. Dovesse vincere l’italiano potrebbe qualificarsi già per le semifinali, in caso di sconfitta sarà decisiva la partita con Rune.

A cura di Alessio Morra

Alle ATP Finals in gara ci sono gli otto migliori tennisti della stagione. Tutti quelli da affrontare sono fortissimi. Jannik Sinner sapeva che non avrebbe avuto vita facile a Torino. Tsitsipas lo ha sconfitto in due set e domenica scorsa Jannik ha ottenuto il primo successo. Ma ora viene il difficile perché stasera l'azzurro affronta Novak Djokovic e giovedì potrebbe essere costretto a giocarsi tutto contro Holger Rune, che sembra tornato in grande forma ed ha le armi per battere chiunque. Anche se il Sinner di queste ultime settimane è stato perfetto. Se Sinner vincerà contro Djokovic in due set sarà matematicamente in semifinale, in caso di sconfitta invece si giocherà tutto giovedì.

Cosa serve a Sinner per qualificarsi in semifinale

Per qualificarsi già questa sera Jannik Sinner deve solo vincere in due set contro Djokovic. Servirebbe dunque una grandissima prestazione, considerando che il numero 1 non perde da Wimbledon e che ha perso un solo incontro negli ultimi sei mesi (al di là 3-0 negli head to head). Un successo in tre set darebbe il primato nel girone verde all'azzurro, ma non la certezza delle semifinali. In questo caso, e cioè successo di Sinner per due set a uno, sarebbe tutto rimandato a giovedì; quando a Jannik basterebbe vincere un set contro Rune per essere semifinalista alle Finals.

Se invece Sinner verrà sconfitto da Djokovic stasera, tanto in due che in tre set, con Rune giovedì sera sarebbe una sfida da dentro o fuori. Chi vince va avanti, chi perde torna a casa.

Leggi anche Andrey Rublev scoppia in lacrime mentre sta giocando con Medvedev alle ATP Finals

Il regolamento e la classifica del girone

Il regolamento delle Finals è chiaro. I tennisti che si classificano al primo e al secondo posto di ogni girone passano alle semifinali. In caso di arrivo a parità di punti, cioè di vittorie, si valuterebbe il quoziente set. In questo momento sarebbe possibile un arrivo in parità tra Sinner, Djokovic e Rune che potrebbero chiudere tutti e tre con due vittorie, per questo motivo un eventuale successo due set a uno per Jannik non garantirebbe il passaggio del turno all'azzurro.

E in quel caso la sfida di Rune, che è la prossima, sarebbe decisiva. Con il danese, che ha avuto un colpo di fortuna, grazie al ritiro di Tsitsipas, che è tornato con prepotenza in corsa. L'abbandono del greco dopo tre game di fatto gli ha regalato una vittoria per due set a zero, che pesa nel quoziente set, ma va anche detto che i game di un match non completato non vanno considerati.

La classifica del Girone Verde