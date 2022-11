Semifinali Coppa Davis 2022, oggi Italia-Canada: orari TV e dove vedere Sonego-Shapovalov e Musetti-Auger Aliassime Si disputa oggi la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Canada. Chi vince sfiderà in finale domenica 27 novembre l’Australia. Alle 13 in campo Sonego-Shapovalov, a seguire Musetti-Auger Aliassime, poi eventualmente il doppio con Bolelli e Fognini. Diretta TV su Rai e Sky.

A cura di Alessio Morra

Oggi l'Italia sfida il Canada nella semifinale di Coppa Davis 2022: in palio la qualificazione alla finale del torneo di tennis. Il programma della sfida prevede due singolari e un doppio: ad aprire la contesa ci sarà Sonego che sfiderà Shapovalov, poi Musetti contro Auger Aliassime ed infine il doppio. Orario di inizio fissato alle 13 con diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay. La diretta della partita è disponibile anche sui canali Sky in esclusiva per gli abbonati.

Un'impresa è stata fatta. Adesso ne serve un'altra. Non sarà semplice. Ma l'Italia vuole continuare a sbalordire in Coppa Davis. Musetti, Sonego, Bolelli e Fognini vogliono la finale, che sarebbe la prima dopo ventiquattro anni. Sarà dura considerato che l'Italia di Davis non ha mai battuto il Canada nella sua storia, e la squadra guidata da Dancevic dispone di due giocatori di alto livello. Ma il successo ottenuto contro gli Stati Uniti dà un'enorme fiducia. Chi vince sfiderà in finale l'Australia in base al tabellone.

Italia in Coppa Davis 2022, dove vedere Sonego-Shapovalov: orario TV e diretta su Rai e Sky

Lorenzo Sonego era alle Maldive fino a qualche giorno fa, era in vacanza dopo una lunga stagione. La rinuncia di Sinner lo ha riportato in azzurro, lui si è fatto trovare prontissimo e giovedì ha sconfitto Tiafoe. Oggi il piemontese affronta Shapovalov, giocatore dal talento indiscusso ma altamente discontinuo. Saranno loro ad aprire la contesa e può essere un bene per l'Italia. Il canadese ha vinto l'unico precedente, giocato agli Internazionali d'Italia lo scorso maggio, ma giovedì ha perso contro Struff, fuori dai primi 100 ATP. L'incontro inizierà alle ore 13 e si potrà seguire su RaiSport (canale 58) in chiaro e su Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis).

Dove vedere Musetti-Auger Aliassime in TV, secondo singolare di Italia-Canada in Coppa Davis

Quando sarà terminata Sonego-Shapovalov toccherà ai due numeri uno e cioè Lorenzo Musetti, numero 23 della classifica ATP, e Felix Auger-Aliassime, giocatore che ha fatto uno step enorme in questa fase finale di stagione. Il canadese ha disputato le Finals, ha vinto contro Nadal ma è parso stanco dopo il grande forcing autunnale. I precedenti sono quattro. Il bilancio è 2-2. Musetti ha vinto a Lione (2021) e Montecarlo (2022). Auger-Aliassime si è imposto nell'ultimo confronto, nella semifinale di Firenze. L'incontro non inizierà prima delle 15 e andrà in onda sempre in chiaro su RaiSport con il commento di Fiocchetti e Panatta e su Sky con la telecronaca di Pero e Bertolucci.

Davis 2022, dove vedere in TV il doppio con Bolelli e Fognini contro il Canada

In caso di parità dopo i due singolari si giocherà il doppio, che a quel punto sarebbe decisivo, come è stato contro gli Stati Uniti. In campo Simone Bolelli e Fabio Fognini che affronterebbero la coppia formata da Pospisil, uno specialista, vinse Wimbledon qualche anno fa, e Shapovalov, che si prepara agli straordinari. Se il doppio si disputerà non inizierà prima delle ore 17 e sarà sempre trasmesso in diretta TV da RaiSport e Sky, e sarà visibile in streaming su Raiplay, Sky Go e Now.

Bolelli e Fognini sono la coppia di doppio dell’Italia di Volandri.

Il programma di Italia-Canada semifinali Coppa Davis 2022: gli orari