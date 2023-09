Coco Gauff vince gli US Open: la teenager americana in rimonta batte la numero 1 Sabalenka La ‘predestinata’ Coco Gauff, classe 2004, ha vinto gli US Open femminili. L’americana giocando un tennis perfetto a New York ha sconfitto in 3 set la favorita Sabalenka, che da lunedì sarà la numero 1 WTA.

A cura di Alessio Morra

A 19 anni Coco Gauff ha vinto gli US Open. La tennista americana conquista così il primo titolo Slam della sua carriera. Gauff in rimonta, trascinata anche da un grandissimo pubblico, ha sconfitto in rimonta la bielorussa Sabalenka, che da lunedì sarà per la prima volta numero uno WTA.

Da quando quindicenne giocò a Wimbledon in tanti hanno fatto a gara a predire il futuro da campionessa di Cori ‘Coco' Gauff che a 19 anni ha vinto a New York. Da tempo gioca a grandi livelli, ma in questo 2023 ha proseguito la sua crescita e agli US Open ha conquistato, e in casa, il primo titolo Slam. Primo probabilmente di una lunga serie, per questa giovane americana che ha dimostrato di avere, oltre che talento, testa sulle spalle. Facile, sì, prevedere che Gauff non sarà una delle tante tenniste campionesse Slam per caso.

La finale: Sabalenka parte fortissimo, e vince il primo set 6-2. La partita sembrava se non segnata ma tutta dalla parte della bielorussa, che però dopo aver mancato una chance in avvio di secondo subisce la rimonta di Gauff, che è andata forte anche con il vento contro. Il click arriva, la partita gira. Coco inizia a giocare un tennis stellare, veloce, velocissimo, un po' alla Alcaraz. Sabalenka va in difficoltà, perde il servizio, il break Gauff lo fa fruttare ed è 6-3. Un set pari.

Il pubblico è caldissimo, si esalta ed esalta la giocatrice di casa, che diventa un muro, mentre Sabalenka sbaglia a ripetizione, pur martellando da fondo. Gauff è carica a pallettoni, sa di essere in un momento d'oro avendo vinto Washington e Cincinnati, e gioca benissimo. Probabilmente in quel terzo set sarebbe stata invincibile per chiunque.

Brad Gilbert gli dà tranquillità e l'avvio del terzo set e favoloso, vola sul 4-0, poi chiude 6-2. Coco Gauff ha vinto gli US Open e salirà al numero 3 della classifica, mentre Sabalenka, che quest'anno ha vinto gli Australian Open, avrà modo di consolarsi con la prima posizione WTA da lunedì.