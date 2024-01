Perché Berrettini-Tsitsipas agli Australian Open oggi non si gioca più: Bergs al posto dell’azzurro Matteo Berrettini ha annunciato il ritiro, al suo posto sarà Zizou Bergs ad affrontare Stefanos Tsitsipas. Scenderanno in campo nella notte di lunedì 15 gennaio nel primo turno degli Australian Open. Si parte non prima delle 4. Diretta TV su Eurosport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Matteo Berrettini era atteso al ritorno in campo agli Australian Open dove nella notte di lunedì 15 gennaio avrebbe dovuto affrontare Stefanos Tsitsipas, finalista un anno fa e da anni uno dei più forti al mondo. Nulla da fare, il match non ci sarà perché l'azzurro è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio al piede destro.

In tabellone c'è stato un cambio dell'ultima ora: al posto del tennista romano è stato inserito Zizou Bergs. L'incontro non inizierà prima delle 4 del mattino ora italiana e si potrà seguire in diretta TV su Eurosport. Streaming possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Zizou Bergs al posto di Berrettini contro Tsitsipas: orario e programma

Quella di lunedì 15 gennaio sarà la seconda giornata degli Australian Open 2024. Il secondo incontro sul campo centrale, che da anni è stato intitolato al mitico Rod Laver, lo disputeranno Zizou Bergs e Stefanos Tsitsipas, che non scenderanno in campo prima delle 4 ora italiana (le 16 di Melbourne). L'incontro sarà al meglio dei cinque set.

Zizou Bergs-Tsitsipas oggi agli Australian Open, dove vederla in TV e streaming

Dove vedere Zizou Bergs-Tsitsipas in TV? Eurosport detiene i diritti televisivi in esclusiva del primo Slam della stagione. Serve un abbonamento dunque per seguire il torneo, ma non uno in particolare. Perché Eurosport possono seguirlo gli abbonati di Sky, al canale 210, o in streaming con Sky Go, quelli di DAZN e NOW, ma anche quelli di Discovery+.