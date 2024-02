Sci oggi in TV, annullato il Super-G femminile della Val di Fassa. C’è il gigante maschile di Palisades Tahoe: orari e diretta Il Super-G femminile in programma oggi in Val di Fassa è stato annullato a causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Il Gigante maschile si terrà in California, prima manche alle ore 19. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Si sarebbero dovute disputare due gare di sci oggi sabato 24 febbraio. Le donne in pista in Italia, esattamente in Val di Fassa, dove, con ambizioni figlie dei risultati dello scorso weekend, sarebbero dovute scendere in pista Federica Brignone e Marta Bassino. Niente di tutto questo, visto che il Super G femminile è stato annullato a causa dell'abbondante nevicata che si è abbattuta negli ultimi due giorni sul Passo San Pellegrino. La gara è stata dunque cancellata e non sarà recuperata. Restano gli uomini, che saranno in scena in California per uno slalom gigante a Palisades Tahoe.

I pettorali di De Aliprandini e Vinatzer nel gigante maschile

La Coppa del Mondo maschile è già assegnata da tempo. Odermatt è imbattibile e proverà a vincere anche negli Stati Uniti, dove si fa tappa nel weekend esattamente a Palisades Tahoe. In pista De Aliprandini, Alex Vinatzer e Della Vite.

A che ora vedere lo slalom maschile in diretta TV e streaming

Lo slalom gigante maschile di Palisades Tahoe sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport, canale 58, ma anche da Eurosport, canale 210 di Sky. La prima manche scatterà alle ore 19 italiane (le 10 in California). La seconda invece prenderà il via alle 22. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN, Discovery+, RaiPlay.